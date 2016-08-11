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Нефть вновь тащит рубль вверх

11 Августа 2016, 09:05 | В России

Рубль активно пытается продолжить позитивную динамику последних дней по отношению к доллару. Поддержку здесь продолжают оказывать высокие цены на нефть, которые после утреннего снижения вновь перешли к росту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются выше 45 долларов за баррель, на фоне разговоров о возможном возобновлении обсуждений по заморозке добычи нефти в сентябре, а также стимулирующей политике мировых ЦБ.

Впрочем, котировки черного золота еще накануне достигли сильного сопротивления, что может не очень позитивно сказаться на их дальнейшем росте. Также в качестве негативных факторов здесь стоит выделить, вероятное наращивание добычи со стороны Ливии и продолжающийся рост активных буровых в США (+7 по данным Baker Hughes за прошедшую неделю).

Между тем фактор увеличения вероятности скорого повышения ставок в США продолжает игнорироваться участниками. Напомню, в пятницу была опубликована неожиданно сильная статистика с американского рынка труда, которая как раз и может толкнуть регулятор страны на активные действия. Безработица в июле осталась на уровне 4,9%, а вот такие важные показатели как число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и средняя почасовая заработная плата показали уверенный рост (255 тыс. и 0,3% соответственно).

В целом, на мой взгляд, доллар пока сохраняет довольно высокие шансы на возобновление подъема. Ближайшее сильное сопротивление находится в районе 65,5 – 66, поддержка – 63,5-64.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: евро  нефть  биржа  доллар  баррель 



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Комментарии

  • Р В Р’В Р вЂ™Р’В Р В РІ10:43, 11.08.2016#

    У нас курс доллара решает один человек

  • Р вЂљР10:51, 11.08.2016#

    а совсем недавно утверждали что курс рубла не зависит больше от нефти-опять врали?Не переставали врать!

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