Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Нефть вновь тащит рубль вверх
Рубль активно пытается продолжить позитивную динамику последних дней по отношению к доллару. Поддержку здесь продолжают оказывать высокие цены на нефть, которые после утреннего снижения вновь перешли к росту, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В частности по сорту Brent котировки вновь торгуются выше 45 долларов за баррель, на фоне разговоров о возможном возобновлении обсуждений по заморозке добычи нефти в сентябре, а также стимулирующей политике мировых ЦБ.
Впрочем, котировки черного золота еще накануне достигли сильного сопротивления, что может не очень позитивно сказаться на их дальнейшем росте. Также в качестве негативных факторов здесь стоит выделить, вероятное наращивание добычи со стороны Ливии и продолжающийся рост активных буровых в США (+7 по данным Baker Hughes за прошедшую неделю).
Между тем фактор увеличения вероятности скорого повышения ставок в США продолжает игнорироваться участниками. Напомню, в пятницу была опубликована неожиданно сильная статистика с американского рынка труда, которая как раз и может толкнуть регулятор страны на активные действия. Безработица в июле осталась на уровне 4,9%, а вот такие важные показатели как число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора и средняя почасовая заработная плата показали уверенный рост (255 тыс. и 0,3% соответственно).
В целом, на мой взгляд, доллар пока сохраняет довольно высокие шансы на возобновление подъема. Ближайшее сильное сопротивление находится в районе 65,5 – 66, поддержка – 63,5-64.
Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
Новости тематики
- Что теперь будет с рублем?
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
- Нефть увлекла рубль за собой
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
Новости раздела
- Россияне скоро буду пользоваться банкоматами с новыми функциями
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Что теперь будет с рублем?
У нас курс доллара решает один человек