Эксперты: В ближайшее время возможно возвращение пары доллар/рубль в район 62,5

Рубль сегодня практически не изменяется по отношению к доллару и евро. Отсутствие важных событий в первой половине дня и некая стабилизация нефтяных котировок являются основными катализаторами данной динамики. Подробности в обзоре БКС Экспресс специально для «Золотого Рога»:

В частности, по сорту Brent сейчас можно наблюдать небольшой отскок в район 49 долларов за баррель. Продолжение коррекция вверх от данных значений имеет неплохие шансы на успех, т.к. запасы в американских нефтехранилищах постепенно снижаются, мировая добыча при текущих ценах, вероятно, будет сокращаться, а спрос наоборот может расти ускоренными темпами.

Из позитивных моментов для российской валюты стоит отметить стимулирующую политику мировых ЦБ.

В свою очередь определенное давление на рубль продолжает оказывать сезон отпусков в России и большие выплаты по внешним заимствованиям компаниями РФ в сентябре.

Ключевым событием прошлой недели стала публикация важной статистики с американского рынка труда. Уровень безработицы остался на уровне 5,3%, а число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора составило в июле 215 тыс. против 231 тыс. месяцем ранее. Такие данные в целом позитивны для рисковых активов и негативны для доллара, т.к. снижают вероятность подъема ставок американским регулятором в сентябре.

Таким образом, вероятность коррекции пары доллар/рубль постепенно растет и вполне возможно, что уже в ближайшие дни мы увидим возвращение данного инструмента в район 62,5.

Торговый план: Тренд доллара остается восходящим, но вероятность коррекции довольно высокая. Поэтому некоторое время оптимально побыть без открытых позиций.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.