Рубль готов штурмовать этот важный показатель

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Сегодня: Без явных драйверов. Brent продолжает оказывать поддержку, но вряд ли сможет обеспечить существенный рост рынка. Вчерашнее заигрывание с отметкой $80 за барр. кажется чрезмерным – сейчас цены на нефть находятся на более комфортном уровне $78 за барр. Эскалация торговой войны между США и Китаем создает негативный фон. Американские власти угрожают ввести дополнительные пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд – рынки ждут реакции Китая. Инвесторы будут следить за ходом саммита НАТО с участием Дональда Трампа в поисках указаний на возможность улучшения отношений с Россией.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.35%, DJIA +0.58%, NASDAQ +0.04%). Азия (Hang Seng +0.91%, Shanghai -0.21%, Nikkei вблизи открытия). Фьючерсы на S&P 500 (-0.21%), фьючерсы на Brent снижаются – $78.25 за барр.
Вчера: Выше, а потом ниже вслед за Brent. Динамика торгов находилась под большим влиянием колебаний нефтяных котировок. Индексы росли по мере того, как Brent подбиралась к уровню $80 за барр. из-за перебоев в поставках. Геополитические вопросы (саммит НАТО, торговая война) оставались на радарах инвесторов.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+1.01% до $78.9 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.74, РТС (+0.78%), индекс МосБиржи (-0.34%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик «БКС Глобал Маркетс», Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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