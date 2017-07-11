Итоги встречи Трампа и Путина продолжают нервировать рубль

Сегодня: Восстановление Brent, жесткий тон ФРС, ухудшение перспектив «перезагрузки». Нефтяные котировки Brent двигаются вверх, что может оказать поддержку рынкам в начале торгов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее потенциал восстановления ограничивается сигналами о продолжительном сохранении дисбаланса на нефтяном рынке, жестким тоном заявления представителя ФРС Уильямса и угасанием энтузиазма инвесторов в отношении итогов встречи Трампа и Путина.

*ФРС – президент ФРБ Сан-Франциско Джон Уильямс убежден, что Федрезерв пойдет на третье повышение ставки в этому году и начнет сокращать баланс.

*Перспективы новой «перезагрузки» отношений России и США ухудшаются – волна оптимизма, вызванная первыми оценками итогов встречи Путина и Трампа, уступает место осторожности. Режим прекращения огня в Сирии сохраняется, что позитивно, однако в противовес играет возобновление усилий Украины по вступлению в НАТО к 2020 г., обещание главы альянса Йенса Столтенберга поддержать Киев в борьбе с сепаратистами, а также осознание того, что настоящая «перезагрузка» в отношениях Москвы и Вашингтона столкнется с жестким сопротивлением со стороны противников Трампа и антироссийских сил в США.

Смешанная динамика в США, Азия по большей части растет. Американские рынки акций завершили вчерашний день преимущественно ростом (S&P 500 +0.09%, DJIA -0.03%, NASDAQ +0.38%). Азиатские индексы изменяются разнонаправленно (Hang Seng +1.12%, Shanghai -0.18%, Nikkei +0.44%). Фьючерсы на S&P 500 (+-.02%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $47.07 за барр. – выше открытия.

Вчера: Рост под влиянием итогов переговоров Путина и Трампа. Рынки начали новую неделю с роста в ответ на итоги первой встречи президентов России и США на саммите G20, в частности, на готовность сторон к более конструктивному сотрудничеству по ряду горячих вопросов.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.23% до $47 за барр.), рубль укрепился к доллару до 60.24, РТС (+1.10%), ММВБ-50 (+0.69%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.