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В России госпошлины увеличат на уровень инфляции
11 Июля 2014, 10:20 | В России
Совет Федерации одобрил поправки в нормы Налогового кодекса РФ, предусматривающие индексацию размеров государственной пошлины за совершение юридически значимых действий на уровень накопленной с 2009 года по 2015 год инфляции, которая с учетом прогноза на 2014-2015 годы составила бы 61 процент.
Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, закон представилуве заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба. Он отметил, что индексация размеров государственной пошлины позволит личить доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Автор: По материалам информагентств
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А зп как была, так что-то она на 61% и не увеличилась. Зато депутаты у нас самые "социально защищённые", потому как сами себе поднебесные зарплаты назначают. . . Слава Едриллам!