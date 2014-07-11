В России госпошлины увеличат на уровень инфляции

Совет Федерации одобрил поправки в нормы Налогового кодекса РФ, предусматривающие индексацию размеров государственной пошлины за совершение юридически значимых действий на уровень накопленной с 2009 года по 2015 год инфляции, которая с учетом прогноза на 2014-2015 годы составила бы 61 процент.

Как сообщает пресс-служба Совета Федерации, закон представилуве заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Виталий Шуба. Он отметил, что индексация размеров государственной пошлины позволит личить доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

ZRPRESS.RU, Владивосток.