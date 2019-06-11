Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Всемирный банк констатировал проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
Бедность и нищета продолжают стремительно захватывать страну
Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.
Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом. РБК ознакомился с презентацией, ее подлинность подтвердили два участника встречи. Представитель Всемирного банка подтвердил факт проведения консультаций. Отчет еще находится на финальной стадии подготовки, уточнил он.
Эксперты задались целью оценить, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые свои кредиты. По репрезентативной выборке были опрошены 4013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018–2019 годах.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Всемирный банк констатировал проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
- Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Береженого вклад бережет
- Зарплаты будут выплачивать по номеру телефона
- Купюры с Владивостоком научились запросто подделывать на принтерах
- Банки продолжают повышать ставки вкладов
- Сбербанк убрал возможность перевода денег по номеру телефона на эти карты
- Сбербанк предлагает снимать в банкоматах наличные по-новому
Новости раздела
- Всемирный банк констатировал проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России
- В России увеличат размер материнского капитала
- Это фиаско: Повышение НДС оказалось абсолютно бесполезным для бюджета
- Чего ждать от рубля этим летом
- Акционеры "Газпрома" станут намного богаче
- Очень плохой знак: Копейки опять стали мусором
- Все предприниматели в России теперь будут официально считаться потенциальными преступниками
- В России отменят материнский капитал на бумаге
- Доллар по 70 рублей все ближе
- Правительство решило занять деньги у народа
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Генпрокуратура решила, что экс-мэр еще мало получил
- У Дальнего Востока отбирают еще одну привилегию
- В Приморье резко подешевел один из сегментов рынка недвижимости
- "Спасскцемент" пожинает плоды свертывания "строек века"
- Общественное телевидение Приморья победило в "Рублевой зоне"
- Шокирующие кадры с одного из водохранилищ Приморья всколыхнули общественность
- Один из крупнейших портов Приморья может оказаться без работы
- Во Владивостоке отменили разрешение на строительство автосервисного комплекса в центре города
- Чиновники края готовят "захват" зданий ДВФУ
- В аэропорту Магадана приземлился первый самолет по новому маршруту из Екатеринбурга