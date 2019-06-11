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Всемирный банк констатировал проблемы с кредитами у 60% заемщиков в России

11 Июня 2019, 16:48 | В России

Бедность и нищета продолжают стремительно захватывать страну

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Они были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом. РБК ознакомился с презентацией, ее подлинность подтвердили два участника встречи. Представитель Всемирного банка подтвердил факт проведения консультаций. Отчет еще находится на финальной стадии подготовки, уточнил он.

Эксперты задались целью оценить, насколько тяжело российским семьям обслуживать взятые свои кредиты. По репрезентативной выборке были опрошены 4013 человек в 16 регионах, включая Москву и Санкт-Петербург. Исследование проходило в 2018–2019 годах.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: рефинансирование  банк  кредит  долг  погашение  Роспотребнадзор  ипотека  заем  всемирный банк 



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