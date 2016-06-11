Ставки по ипотеке достигли максимума за 7 месяцев

Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в апреле этого года, составила 12,94%. Это самый высокий показатель за последние семь месяцев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Ставка по ипотечным жилищным кредитам в рублях в апреле 2016 года выросла до 12,94%. В марте этот показатель составлял 12,86%, свидетельствуют данные Банка России, опубликованные в понедельник, 6 июня. Согласно статистике ЦБ, пишет РБК, это самое высокое значение средневзвешенной ставки по ипотеке с сентября прошлого года (13,12%).

Как отмечается в сообщении Центробанка, увеличение ставки по сравнению с мартовским показателем происходило на фоне снижения уровня субсидируемой надбавки в рамках госпрограммы поддержки ипотечного кредитования.

В целом, по наблюдению ЦБ, рынок ипотечного кредитования в январе—апреле 2016 года «продемонстрировал положительную динамику». Всего за этот период банки предоставили заемщикам 261 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 446,5 млрд руб. По сравнению с показателями прошлого года объем предоставленных средств увеличился на 49,8%.

Старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов также подтвердил в РБК, что средняя ставка по ипотечным кредитам выросла после решения правительства сократить объемы субсидирования процентной ставки на 1 п.п. «Чтобы компенсировать это сокращение, госбанки (а именно они основные участники программы) повысили ставки на 0,5–0,6 п.п., до 12%, что отразилось на средней ставке. Банки отыграли решение правительства и дальше ставки по ипотеке не будут расти, останутся примерно такими же», — сказал Осипов.

Госпрограмма субсидирования ипотеки была запущена в марте 2015 года. По условиям программы государство компенсировало банкам разницу между ставкой по выданным в ее рамках кредитам и рыночными процентными ставками. При этом ставка по льготным кредитам не должна была превышать 12% годовых. В феврале 2016 года правительство России решило продлить программу субсидирования ипотеки до конца 2016 года, сократив при этом размер выплачиваемых банкам компенсаций. С 1 марта 2016 года ВТБ и Сбербанк повысили ставки по ипотечным кредитам, выдаваемым в рамках госпрограммы, с 11,4 до 12% годовых.