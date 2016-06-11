Банк России снизил ключевую ставку до 10,5% годовых

Совет директоров Банка России по итогам заседания в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 10,5%. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на сообщение регулятора.

Центробанк отмечает «позитивные процессы стабилизации инфляции, снижения инфляционных ожиданий и инфляционных рисков на фоне признаков приближающегося вхождения экономики в фазу восстановительного роста».

По словам Набиуллиной, роль ключевой ставки изменится. «Мы все равно будем влиять на краткосрочные ставки денежного рынка через наши механизмы абсорбирования ликвидности. И банки будут ориентироваться на нашу ключевую ставку не столько как на ориентир для привлечения средств, сколько как ориентир при размещении средств. Наши депозитные аукционы будут давать им возможность по определенной ставке наиболее безопасно размещать средства. Поэтому ставки на денежном рынке зависят от ключевой ставки».

Банкиры уверены, что могут снизить инфляцию до целевого уровня даже в случае реализации инфляционных рисков. Но для этого необходимо сохранять осторожный и взвешенный подход, поддерживая умеренную жесткость денежно-кредитной политики. В дальнейшем планируется рассмотреть возможность снижения ключевой ставки только при условии замедления инфляции в соответствии с прогнозом, а также снижения инфляционных ожиданий.

Однако инфляционные риски сохраняются, рассказала Набиулина. Она не исключает, что реализация рисков может привести к тому, что инфляция будет снижаться более медленно, чем мы прогнозируем, что потребует проведения более жесткой денежно-кредитной политики в течение более продолжительного времени.

Основные инфляционные риски сейчас связаны с внутренними условиями, с возможным изменением поведения потребителей и бизнеса.

Они могут проявиться через формирование избыточного оптимизма и увеличение потребительских расходов, опережающее динамику производства. К этому может привести и смягчение бюджетной политики (особенно в сфере социальных расходов), индексация зарплат, опережающая рост производительности труда, и снижение привлекательности сбережений для населения. Пока существенного влияния на инфляцию эти риски не оказывают. Повышение номинальных зарплат в начале года не привело к всплеску потребительского спроса и росту оборота розничной торговли, хотя и было несколько выше наших ожиданий. По-прежнему остается неопределенность в отношении среднесрочной стратегии бюджетной политики.