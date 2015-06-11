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"Сбербанк Управление Активами" заняла ведущие позиции в рэнкинге Extel Pan-Europe 2015 Survey

11 Июня 2015, 12:25 | В России

Компания «Сбербанк Управление Активами» заняла ведущие места в престижном рэнкинге Extel Pan-Europe 2015 Survey.

«Сбербанк Управление Активами» второй год подряд занимает первое место в номинации «Лучшая управляющая компания в России», а сразу трое аналитиков компании вошли в пятерку лучших, при этом старший аналитик, соуправляющий портфелем Максим КОНДРАТЬЕВ третий год подряд занял в рейтинге первое место.

Исследование проводилось на основе закрытого опроса и онлайн-голосования участников глобального финансового рынка. Общее число участников голосования – более 16 тыс. человек.

Рэнкинг Extel Pan-European Survey впервые был опубликован в 1974 году компанией Thomson Reuters, с 2014 года рэнкинг составляет глобальная платформа WeConvene. Рэнкинг Extel – это крупнейшее исследование в области оценки участников инвестиционного сообщества самими участниками финансового рынка. Вся информация, данные голосования и методология проверяются и подтверждаются независимыми экспертами, в частности, независимую проверку полученных данных и результатов рейтинга с 2000 года осуществляет компания Deloitte.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

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Теги: аналитики  сбербанк  инвестирование  рэнкинг 



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