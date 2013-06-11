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Сбербанк планирует отменить географическую привязку
Сбербанк России в текущем году планирует дать возможность своим клиентам - физическим лицам проводить операции по счетам в офисах банка вне зависимости от их географического положения, сообщил в интервью агентству «Интерфакс-АФИ» заместитель президента - председателя правления банка Игорь АРТАМОНОВ.
На текущий момент клиент банка, открывший счет, например, в московском офисе (Московский банк Сбербанка) ограничен в возможности проводить операции из офисов банка в другом регионе, даже из подмосковных офисов (Среднерусский банк Сбербанка).
«Есть внутреннее объединение баз данных, мы сейчас ждем завершения технических процедур, связанных с информационной безопасностью. В ближайшее время клиенты Московского банка и Среднерусского будут иметь возможность проводить операции по своим счетам в любом подразделении банка в московском регионе», - сообщил Артамонов.
По его словам, в целом по Сбербанку идет переход на единую платформу, централизуется база данных по стране. «После этого география не будет ограничением при распоряжении средствами на счетах банка. Это может произойти уже в текущем году», - отметил зампред банка.
Он также сообщил, что банк планирует отменить «привязку» ряда операций к конкретным офисам (например, перевыпуск карты можно сделать лишь в том офисе, в котором эта карта изначально выпускалась). «Это временная история, которая должна быть решена максимум в течение года», - сообщил Игорь Артамонов, подчеркнув, что ряд технологических подразделений банка занимается улучшением качества сервиса.
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