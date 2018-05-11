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Курс рубля продолжает стремительно укрепляться
Спасибо непредсказуемому президенту США
Сегодня: Позитивный внешний фон. Котировки Brent на уровне выше $77 за барр. и ставки на продолжение роста вновь окажутся главным стимулом для российских активов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
В позиции США по отношению к России наблюдается некоторая смена течения в пользу менее антироссийского настроя. Американский посол в Россию Джон Хантсман в отличие от предыдущих нескольких лет призывает американских бизнесменов посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (24-26 мая). На Ближнем Востоке нарастает напряженность. Так, Иран и Израиль обменялись ракетными ударами, что, хотя и в ограниченной степени, должно напомнить инвесторам о рисках эскалации и способствовать бегству в качество. Тем не менее по крайней мере на открытии преобладает позитивный внешний фон.
Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.94%, DJIA +0.80%, NASDAQ +0.89%). Азия (Hang Seng +0.24%, Shanghai -0.25%, Nikkei +0.59%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.15%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.34 за барр. – ниже открытия.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.19% до $77.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.75, РТС (+3.28%), индекс МосБиржи (+0.47%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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