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Курс рубля продолжает стремительно укрепляться

11 Мая 2018, 18:25 | В России

Спасибо непредсказуемому президенту США

Сегодня: Позитивный внешний фон. Котировки Brent на уровне выше $77 за барр. и ставки на продолжение роста вновь окажутся главным стимулом для российских активов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В позиции США по отношению к России наблюдается некоторая смена течения в пользу менее антироссийского настроя. Американский посол в Россию Джон Хантсман в отличие от предыдущих нескольких лет призывает американских бизнесменов посетить Международный экономический форум в Санкт-Петербурге (24-26 мая). На Ближнем Востоке нарастает напряженность. Так, Иран и Израиль обменялись ракетными ударами, что, хотя и в ограниченной степени, должно напомнить инвесторам о рисках эскалации и способствовать бегству в качество. Тем не менее по крайней мере на открытии преобладает позитивный внешний фон.

Рост в США, смешанная динамика в Азии. США (S&P 500 +0.94%, DJIA +0.80%, NASDAQ +0.89%). Азия (Hang Seng +0.24%, Shanghai -0.25%, Nikkei +0.59%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.15%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.34 за барр. – ниже открытия.

По итогам дня: Цены на нефть Brent (+0.19% до $77.5 за барр.), рубль укрепился к доллару до 61.75, РТС (+3.28%), индекс МосБиржи (+0.47%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: статистика  трамп  валюта  баррель  доллар  акции  brent  экономика  динамика  фьючерс  нефть  евро  Центробанк  прогноз  рубль 



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