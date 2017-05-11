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Нефть взбодрила рубль
Сегодня: Позитивный настрой сохранится. Вчерашнего восстановления нефтяных цен должно оказаться достаточно для сохранения позитивных настроений на российском рынке акций, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Тем не менее, к сожалению, «очень-очень хорошая» встреча президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым не принесла прорыва. Сегодня ОПЕК опубликует месячные данные по нефтяному рынку, а ЕС – квартальный экономический прогноз. Банк Англии проведет регулярное заседание и представит целевые уровни роста и инфляции. В США выйдут недельные данные по занятости и цены производителей за апрель.
Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций не отреагировали на увольнение главы ФБР Джеймса Коми, хотя доллар подешевел к мировым валютам (DJIA -0.16%, S&P 500 +0.11%, NASDAQ +0.14%). Азиатские биржи показывают смешанную динамику (Hang Seng +0.25%, Shanghai -0.39%, Nikkei +0.38%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.05%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $50.49 за барр. – выше открытия.
Вчера: Отскок. Российский рынок акций совершил мощный рывок вверх после длинных выходных на среднем объеме торгов RUB 32 млрд. Доминирующее влияние оказали цены на нефть: Brent превысила психологически важную отметку $50 за барр., поддержав рубль.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.63% до $50.3 за барр.), рубль укрепился к доллару до 57.46, РТС (+2.39%), ММВБ-50 (+1.29%).
Митч МИТЧЕЛЛ, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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