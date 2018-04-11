Курсы доллара и евро пробили критически важные уровни

Валютное ралли активно продолжается

Курс евро превысил 80 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов. В последний раз курс евро рос до уровня 80 рублей в марте 2016 года. Американская валюта пробила уровень в 64 рубля. Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 4,97 руб., до 76,85 руб., курс доллара вырос на 3,8 руб., до 62,36 руб., следует из данных ЦБ.

Как стало известно, из-за новых санкций США в отношении российских бизнесменов и компаний, миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд. Несмотря на многочисленные предупреждения и попытки вернуть хотя бы часть денежных средств и активов в Россию, бизнесмены, крупные компании, в том числе и с госпакетами, а также чиновники всех уровней власти, предпочли хранить средства за рубежом. Только по оценкам американской ФРС, в случае чего США легко блокируют около 1 трлн долларов российских бизнесменов и чиновников, выведенных из России.