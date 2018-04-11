Рубль стремительно дешевеет, а нефть растет

Правительству остается только потирать руки – пачками дешевых рублей можно заткнуть любые дыры в бюджете

Во вторник на торгах Московской биржи рубль продолжил начавшееся в понедельник падение. В 11.05 мск биржевой курс доллара достиг максимального за день к моменту публикации значения, превысив 63,9 руб./$, евро стоил в моменте 78,77 руб., напоминает деловая газета «Золотой Рог».

Доллар превысил отметку в 63 руб. впервые с декабря 2016 г., европейская валюта последний раз стоила так дорого в апреле того же года. К 15:40 курс доллара скорректировался до 62,47 руб./$ (+1,8 руб. к закрытию торгов понедельника), евро – до 77,15 руб. (+2,45 руб.)

Российский фондовый рынок нервно отреагировал на новые санкции США. В понедельник индекс Мосбиржи снизился на 8,34%, индекс РТС – на 11,44%. За рынком акций последовал рубль. Резкое ослабевание национальной валюты стало следствием «эффекта заражения от падения фондового рынка», объясняет директор операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергей Романчук: продав акции, инвесторы конвертировали рубли в доллары. Во вторник индекс Мосбиржи, отражающий рублевую цену акций российских компаний, несколько отыграл падение и вырос к моменту публикации на 3,58% до 2165,7 пункта. Долларовый индекс РТС продолжил падать и снизился к закрытию понедельника на 0,7% до 1087,12 пункта.

Опрошенные ранее «Ведомостями» аналитики указывали, что падение российского фондового рынка является реакцией не только на американские санкции, но и на эскалацию ситуации в Сирии. Иностранные инвесторы сокращают лимиты на российские активы, сокращают риски и локальные инвесторы, говорит директор аналитического департамента Локо-инвеста Кирилл Тремасов.

Многие ожидают, что власти США будут расширять санкционный список компаний, также рынок опасается жестких ответных действий российских властей, отмечает Тремасов. В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новые санкции против российского бизнеса «вопиющими по своей незаконности». Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил правительству проработать вопрос поддержки попавших в черный список российских компаний и рассмотреть возможность ответных мер.

Объявленные 6 апреля властями США санкции запрещают американским резидентам любые отношения с попавшими под них компаниями и лицами, а также подразумевают возможность введения вторичных санкций против нарушивших этот запрет нерезидентов. В черный список минфина США попали 24 россиянина из числа крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников и 15 компаний. Больше всех пострадал миллиардер Олег Дерипаска: санкции затронули лично его, а также связанные с ним восемь компаний, в том числе UC Rusal, En+, «Русские машины», ГАЗ, агрохолдинг «Кубань».