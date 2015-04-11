Центральный банк России был вынужден спасать доллар

Курс доллара в ходе пятничных торгов на Московской бирже преодолел отметку 53 руб. за доллар. По данным на 19:40 мск, американская валюта торгуется на уровне 53,15 руб. Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на РБК.

Евро также растет в цене. Курс европейской валюты составляет 56,37 руб./евро. Обе валюты к вечеру подорожали по сравнению с началом сегодняшних торгов более чем на доллар.

Российский рубль после продолжительного укрепления начал слабеть во второй половине дня после решения Центробанка повысить ставки, по которым будет предоставлять иностранную валюту. Ставки валютного РЕПО ЦБ повысил на 0,5 п.п. — теперь минимальная ставка равна LIBOR плюс 1,50 п.п. на срок одна неделя и 28 дней и на 1,75 п.п. на срок 12 месяцев. Кроме того, увеличены ставки на аукционах по предоставлению валютных кредитов, обеспеченных займами в иностранной валюте.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.