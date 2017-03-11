По рублю ударят со всего размаха

Глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен заявила, что регулятор США намерен начать ужесточение монетарной политики в США, причем повышение процентной ставки вполне может быть более агрессивным, чем ранее рассчитывали члены Комитета по открытым рынкам. ФРС в 2017 году может пойти три повышения ставки на четверть процентного пункта, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Это приведет к росту спроса на американские активы, пишет Expert.Ru, надавив параллельно на курс рисковых активов, в том числе рубля. Как сообщает Bloomberg, повышение ставки ФРС уже в этом месяце нанесет удар по рублю и его привлекательности для стратегии керри-трейд (основанной на разнице процентных ставок).

Сильный рост рубля с начала 2016 года может, наконец, остановиться, хотя ранее он не отреагировал даже на начало покупки валюты Минфином. Сила рубля уже вызвала тревогу среди правительственных должностных лиц, так как делает экспорт менее конкурентоспособным.

«Если мы увидим повышение ставки (ФРС – ред.) в марте, рубль может слабеть и дальше, - заявил Вольфганг Эрнст, аналитик Райффайзен Банк в Вене. Это не в интересах российских чиновников – иметь крепкий рубль. Они чувствуют себя более комфортно, когда курс превышает 60 рублей за доллар».

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С начала года к текущему моменту рубль укрепился к доллару на 4,6%, отмечает аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова. Одним из основных факторов в поддержку российской валюты выступала высокая ставка Банка России, что делало его привлекательным для сделок carry trade. В моменте котировки пары USD/RUB достигали уровня 56,52 (в феврале 2017). Но вряд ли в ближайшее время стоит ждать обновления максимумов рублем к доллару.

Что сейчас оказывает влияние на курс рубля? Это, по словам Роговой, конечно, мартовское решение ФРС США по монетарной политике. Последние комментарии голосующих представителей американского регулятора довольно четко определили их настрой: повышать ставку будем. Пятничное выступление Джанет Йеллен также просигналило о том, что не исключено ужесточение уже на заседании 15 марта. Она сказала, что повышение ставки, «вероятно, будет уместно» в марте, если данные по занятости и инфляции продолжат соответствовать ожиданиям регулятора.

В пятницу выйдет ключевой отчет по рынку труда США. Если он не разочарует, если число новых рабочих мест продемонстрирует рост выше 180 – 200 тыс., а темпы роста средней заработной платы ускорятся, сигнализируя о потенциальном росте инфляции на зарплатном уровне, доллар получит мощную поддержку, в том числе, и по отношению к рублю. Первичной целью, ожидают в Forex Club, станет уровень 59,20, а далее пара нацелится на движение к отметке 60,00.

По мнению аналитика, стоит посмотреть и на риторику Банка России на заседании 24 марта. Инфляция уверенно движется к уровню 4% - цель на конец 2017 года. Возможно, что эти уровни будут достигнуты даже раньше. Поэтому не исключено, что российский регулятор намекнет на более раннее снижение ставки. А это также аргумент не в пользу рубля. Что касается покупок Минфином валюты, то, как показал февраль, сильного влияния на динамику рубля этот фактор не оказывает. А в марте речь идет и вовсе о сокращении объемов покупок практически в 2 раза.

Третий важный фактор, полагает Ирина Рогова, – цены на нефть. И здесь все не слишком однозначно. Brent в последнее время застряла в диапазоне и, вероятно, до мая, когда состоится очередная встреча ОПЕК, из него не вырвется. Да и в мае выход вверх будет возможен лишь при наличии сигналов о том, что страны картеля готовы и дальше сокращать добычу с целью достижения баланса на рынке.

Рост процентных ставок в США не окажет на курс рубля в этом году никакого существенного влияния, полагает, в свою очередь, шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв. Даже в случае, если ФРС будет действовать в 2017 году согласно всем своим намёкам и обещаниям, и ставка будет поднята 2 или 3 раза, её уровень составит не более 1.5% годовых, а доходность по американским 10-летним казначейским бумагам вряд ли превысит 3%, объясняет он. Не играет при этом большой роли, будет ли ставка поднята в марте и декабре, или же первый подъём произойдёт в июне, в данном случае от перемены мест слагаемых сумма существенно не меняется.

В рублёвых облигациях доходность всё равно останется выше 8%, что при относительно стабильных ценах на нефть и высоком уровне ЗВР делает выбор части инвесторов очевидным, да и процентная ставка ЦБ России даже в случае её снижения к концу года не опустится по нашим прогнозам более чем на 1%. Также сохранятся и перспективы хорошего роста на российском фондовом рынке вслед за рынками США, Европы и Азии, будет больше вариантов и инвестиционных сделок по совместным проектам с Россией, в условиях отсутствия негласного неодобрения таких сделок со стороны западных правительств иностранные партнёры будут решать такие вопросы исходя исключительно из собственных выгод.

Мы все видели, продолжает Петр Пушкарев, что повышение ставки ФРС 14 декабря смогло вызвать по доллару на курсе USD/RUR откат вверх менее чем на 2 рубля, и это при том что курс уже находился у достаточно знаковой отметки 60,5 рубля за доллар, а нефть на тот момент рост прекратила, и держит тот же самый коридор 53-58 долл/баррель по марке Brent и по сей день. Несмотря на эти факторы, рубль продолжал укрепляться из-за огромной разницы процентных ставок в пользу рубля. И даже гораздо более весомое ралли доллара на всех международных рынках в ноябре, после победы Дональда Трампа, оказало тогда на рублёвый рынок лишь очень ограниченное воздействие, никакого долговременного разворотного эффекта на пару USD/RUR не наблюдалось. Сейчас же рынок по доллару где-то более сдержан и в реакции на политические заявления Трампа, чем в конце прошлого года.

При сохранении цен на нефть в текущем длящемся уже несколько месяцев коридоре после решений ОПЕК, технически пара USD/RUR будет комфортно колебаться также в найденном и уже подтверждённом опытом диапазоне 56,5 - 60.5 рублей за доллар, полагают в TeleTrade. И перейдёт в более низкий диапазон котировок к 55 рублям или ниже, только если нефть перейдёт в коридор выше 60 долларов за баррель, где-то из расчёта предельной рыночной цены нефти 3300-3500 рублей за баррель.

Подняться существенно выше отметки в 60.5 рублей доллар может только в случае возвращения нефти вплотную к цене 50 долл./баррель и ниже, что на данный момент выглядит не очень вероятным сценарием, так как повышение добычи в США составит по оценкам за год не более 0.5 млн баррелей в сутки, и этот рост не поглотит сокращение в 1.8 млн баррелей по Венским соглашениям, полагает Пушкарев. Число сланцевых буровых установок в США по данным Baker Hughes растёт достигает на данный момент лишь 600 единиц, что в 2.5 раза ниже пиковых значений 3 года назад. Мировой спрос при этом медленно, но тоже растёт, и будет несколько выше к концу года как по прогнозам ОПЕК, так и по сценариям IEA.