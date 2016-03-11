Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Зарплаты россиян обложат новым сбором
Отечественных работодателей могут обязать платить еще один налог, чтобы обезопасить работников от возможного банкротства. Подобный сбор в фонд страхования зарплат предлагает собирать сенатор Андрей Клишас, чей законопроект накануне поступил на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Проект закона носит название "Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предлагает обязать работодателей страховать работников на случай своего банкротства.
В случае принятия такого законопроекта будут гарантированы единовременные выплаты задержанных за три месяца, предшествующих подаче заявления о банкротстве, зарплат работникам банкротящихся компаний. Выплаты будут производиться из Фонда социального страхования, который авторы законопроекта предлагают назначить страховщиком.
Если документ будет принят в нынешнем виде, возрастут отчисления работодателей в Фонд социального страхования. Так, предлагается установить тариф в размере 0,02 процента от фонда оплаты труда.
Если же говорить в абсолютные значениях, то при месячной зарплате в 34 тысячи рублей (средний размер зарплат по России в прошлом году по данным Росстата) объем отчислений на случай несостоятельности (банкротства) работодателя составит 6,8 рубля в месяц за каждого работника, а при зарплате в 100 тысяч рублей - 20 рублей.
При этом для бюджета эти отчисления могут сложиться в приличную сумму. По данным Росстата, количество занятых в экономике россиян в январе 2016 года составляло 71,3 млн. Если исходить из этой цифры и средней зарплаты, за год набежит почти 6 млрд руб.
Предполагается, что в случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2017 года.
Новости тематики
- Рубль готовится к обвалу
- В России предложено увеличить пенсии всем в среднем на 6200 рублей
- Россиянам повысят пенсии
- Доллар не падал так низко уже три года
- Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service подтвердило рейтинги Промсвязьбанка на уровне "Ba3"
- Банки получат доступ к 2-НДФЛ россиян в 2018 году
- В России должникам простят миллиарды рублей
- Трамп укрепляет рубль
- Как изменится рынок заемного капитала в 2017 году
- Коллекторы не смогут применять физическую силу и психологическое давление
Новости раздела
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Рубль ждет встречу Путина и Трампа
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Ключевой налог для россиян правительство увеличило под шумок Чемпионата мира
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- "Люди кипели от возмущения"
- Хабаровские единороссы определились с кандидатом в губернаторы
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
Может лучше бы упыри подумали о прогрессивном налоге на зарплаты чиновников, а обдирали оставшихся предпринимателей.