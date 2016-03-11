Зарплаты россиян обложат новым сбором

Отечественных работодателей могут обязать платить еще один налог, чтобы обезопасить работников от возможного банкротства. Подобный сбор в фонд страхования зарплат предлагает собирать сенатор Андрей Клишас, чей законопроект накануне поступил на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проект закона носит название "Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предлагает обязать работодателей страховать работников на случай своего банкротства.

В случае принятия такого законопроекта будут гарантированы единовременные выплаты задержанных за три месяца, предшествующих подаче заявления о банкротстве, зарплат работникам банкротящихся компаний. Выплаты будут производиться из Фонда социального страхования, который авторы законопроекта предлагают назначить страховщиком.

Если документ будет принят в нынешнем виде, возрастут отчисления работодателей в Фонд социального страхования. Так, предлагается установить тариф в размере 0,02 процента от фонда оплаты труда.

Если же говорить в абсолютные значениях, то при месячной зарплате в 34 тысячи рублей (средний размер зарплат по России в прошлом году по данным Росстата) объем отчислений на случай несостоятельности (банкротства) работодателя составит 6,8 рубля в месяц за каждого работника, а при зарплате в 100 тысяч рублей - 20 рублей.

При этом для бюджета эти отчисления могут сложиться в приличную сумму. По данным Росстата, количество занятых в экономике россиян в январе 2016 года составляло 71,3 млн. Если исходить из этой цифры и средней зарплаты, за год набежит почти 6 млрд руб.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.