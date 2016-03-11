www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Распечатать

Зарплаты россиян обложат новым сбором

11 Марта 2016, 17:30 | В России

Отечественных работодателей могут обязать платить еще один налог, чтобы обезопасить работников от возможного банкротства. Подобный сбор в фонд страхования зарплат предлагает собирать сенатор Андрей Клишас, чей законопроект накануне поступил на рассмотрение Госдумы. Об этом сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Проект закона носит название "Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предлагает обязать работодателей страховать работников на случай своего банкротства.

В случае принятия такого законопроекта будут гарантированы единовременные выплаты задержанных за три месяца, предшествующих подаче заявления о банкротстве, зарплат работникам банкротящихся компаний. Выплаты будут производиться из Фонда социального страхования, который авторы законопроекта предлагают назначить страховщиком.

Если документ будет принят в нынешнем виде, возрастут отчисления работодателей в Фонд социального страхования. Так, предлагается установить тариф в размере 0,02 процента от фонда оплаты труда.

Если же говорить в абсолютные значениях, то при месячной зарплате в 34 тысячи рублей (средний размер зарплат по России в прошлом году по данным Росстата) объем отчислений на случай несостоятельности (банкротства) работодателя составит 6,8 рубля в месяц за каждого работника, а при зарплате в 100 тысяч рублей - 20 рублей.

При этом для бюджета эти отчисления могут сложиться в приличную сумму. По данным Росстата, количество занятых в экономике россиян в январе 2016 года составляло 71,3 млн. Если исходить из этой цифры и средней зарплаты, за год набежит почти 6 млрд руб.

Предполагается, что в случае принятия законопроекта он вступит в силу с 1 января 2017 года.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: налог  зарплата 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • 5555518:38, 11.03.2016#

    Может лучше бы упыри подумали о прогрессивном налоге на зарплаты чиновников, а обдирали оставшихся предпринимателей.

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru