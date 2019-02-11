Зарплаты будут выплачивать по номеру телефона

Банковские карты уходят в прошлое

Законопроект о решении проблемы так называемого зарплатного рабства будет подготовлен уже в этом году. Возможные варианты обсуждают банкиры и депутаты, сообщил «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Право выбирать кредитную организацию у наемных сотрудников есть и сейчас, но не все работодатели идут навстречу.

В крупнейших банках «Известиям» рассказали, что предлагают использовать недавно запущенную Центробанком систему быстрых платежей (СБП). По их словам, есть несколько схем, позволяющих задействовать новую платформу: можно аккумулировать всю информацию в ЦБ или начислять деньги напрямую сотрудникам по номеру телефона. Эксперты подчеркивают, что зарплатное рабство больше беспокоит банки, чем граждан.

Вопрос решения проблемы фактического зарплатного рабства будет рассматриваться в течение этого года, сейчас обсуждаются возможные варианты для подготовки законопроекта до конца 2019-го, рассказал «Известиям» Анатолий Аксаков. Дискуссии ведутся и в Ассоциации банков «Россия» (АБР), и в комитете Госдумы по финрынку. По его словам, проблему необходимо решать и технологически, и законодательно.

Зарплатное рабство было отменено в 2014 году после вступления в силу соответствующего закона. Формально с тех пор каждый работник может самостоятельно выбирать банк для начисления оплаты. Однако де-факто закон не работает, неоднократно констатировали банкиры и представители ЦБ.

Банкиры предлагают разные варианты, подтвердил «Известиям» вице-президент АБР Анатолий Козлачков. По его словам, они связаны с «новыми технологиями». В банках из топ-40 «Известиям» рассказали, что технологически предлагают решить вопрос фактического зарплатного рабства с помощью запущенной 28 января системы быстрых платежей Центробанка. Платформа предполагает переводы между клиентами разных финансовых организаций по номеру телефона.

Так, вся информация от работодателей о начислении зарплаты может собираться в ЦБ, а регулятор будет ее анализировать и направлять сведения по начислению денег в банки, которые выбрали сотрудники предприятий, описал одну из возможных схем начальник управления цифрового бизнеса и розничных продуктов Абсолют Банка Виталий Костюкевич. Он отметил, что физическому лицу в таком случае потребуется предварительно пройти удаленную идентификацию по биометрическим данным на портале госуслуг и указать предпочтительный и резервный банки для получения зарплаты. ЦБ сможет исполнять поручения по ее начислению с помощью СБП.

Эту схему целесообразнее было бы реализовывать не на базе ЦБ, а на базе ее «дочки» НСПК, поскольку она все-таки не связана с основной задачей регулятора, считает председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов. С технической точки зрения, запустить такой механизм начисления зарплаты несложно, однако потребуется внести изменения в законодательство, отметил эксперт. Упростится и работа с налоговой службой, поскольку будет одно место для сбора информации.

Еще одна схема предполагает начисление сотрудникам деньги по номеру телефона, который станет идентификатором платежа, рассказал начальник управления развития эквайринга и зарплатных проектов МКБ Евгений Медведев. При этом клиентам больше не нужно будет предоставлять работодателю реквизиты. Если система быстрых платежей в будущем позволит совершать переводы от юрлица к физлицу, то теоретически перечисление зарплаты таким образом реально, добавил руководитель группы развития трансакционных продуктов и зарплатных проектов Райффайзенбанка Артур Зиганшин.

В пресс-службе ЦБ не ответили на вопрос «Известий» о возможных вариантах решения проблемы зарплатного рабства и планах задействовать в этом систему быстрых платежей. Однако ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что запрет гражданам самостоятельно выбирать банк для начисления оплаты труда — не надуманная проблема.

Продолжают банкиры обсуждать и идею консолидированного зарплатного реестра, которую в январе предложили ряд банков, в число которых входят Альфа-банк и Совкомбанк, несмотря на то что глава ЦБ Эльвира Набиуллина раскритиковала это предложение. Кредитные организации предлагали, чтобы работники обращались в предпочитаемый банк напрямую, а не через бухгалтерию своей компании. Таким образом, работодатели бы отправляли деньги в выбранную сотрудником финансовую организацию, чтобы оттуда средства поступили в зарплатный реестр и были распределены по счетам работника в разных банках.

По словам зампреда правления Совкомбанка Алексея Панферова, разумным подходом могло бы быть пилотирование проекта на базе регуляторной «песочницы» ЦБ. В Альфа-банке на запрос «Известий» не ответили. Идея единого зарплатного реестра осталась интересной и для Райффайзенбанка. По словам руководителя дирекции обслуживания физических лиц и малого бизнеса кредитной организации Романа Зильбера, если будет создана соответствующая рабочая группа, банк готов принять в ней участие.

Впрочем, так называемое зарплатное рабство — это больше проблема банков, чем людей, отметила исполнительный директор Национальной платежной ассоциации Мария Михайлова. Граждане при желании и так могут перечислять сами себе деньги с одной карты на другую. А вот для банков фактическое принуждение граждан обслуживаться в одной конкретной организации оборачивается потерей потенциальных клиентов.