Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Суд запретил банкам вводить ограничения по снятию денег с карт
«Сбербанк России» незаконно установило лимиты на снятие наличных с банковских карт Maestro. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал «Фонтанка.Ru».
Жалобу в региональное управление Роспотребнадзора подал петербуржец Владимир Владимиров, в 2011 году оформивший дебетовую карту Maestro «Социальная». При попытке получить на руки находящиеся на карточном счете средства он узнал о введенных в одностороннем порядке лимитах: снимать можно не более 50 тысяч рублей в сутки и 1,5 млн рублей в месяц. Тогда как в подписанном с банком договоре такие цифры отсутствовали.
Отрицая претензии клиента, представители крупнейшей российской кредитной организации ссылались на Условия использования банковских карт, которые являются неотъемлемой частью договора с их пользователями. Они предусматривают, что банк вправе устанавливать лимиты на проведение операций с уведомлением держателя карты в отчете по счету, через информационные стенды в своих офисах и интернет-сайт.
Проанализировав спорную ситуацию и документы, чиновники надзорного ведомства сочли действия Сбербанка России незаконными и ущемляющими права потребителей. Ведь Гражданский кодекс РФ запрещает односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. «Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Введение лимитов на снятие денежных средств со счета карты нарушает требование действующего законодательства», – констатировали в Роспотребнадзоре.
Не согласившись с выводами чиновников, юристы кредитной организации обратились в арбитражный суд. Они, в частности, утверждали, что установление лимитов на снятие наличных денежных средств со счета банковской карты является мерой противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. Однако служители Фемиды отвергли такие доводы, так как специальным федеральным законом такие меры не предусмотрены. Более того, тот же Гражданский кодекс РФ запрещает банкам вводить ограничения распоряжения находящимися на счете денежными средствами при использовании карты и выдаче их клиентам через кассу.
Помимо штрафа в размере 10 тысяч рублей, ОАО «Сбербанк России» было выдано представление «об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения». Де-факто оно ставит под вопрос законность всех изменений, внесенных крупнейшим российским банком в тарифы и условия обслуживания миллионов карточных клиентов.
В пресс-центре Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» отказались от комментариев принятого судебного решения. Кредитная организация вправе оспорить его в апелляционной коллегии.
Напомним, что большинство банков (в том числе ВТБ24 и другие) также лимитирует выдачу наличных с карточных счетов. Но, как правило, такие ограничения применяются исключительно при снятии денег через банкомат и направлены на предупреждение мошенничества (то есть должны защитить накопления клиента в случае хищения или подделки пластиковой карты). Выдача наличных через кассу чаще всего не лимитируется, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
Новости тематики
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- В России начала стремительно падать реальная зарплата населения
- Рубль начал торги уверенным ростом
- Рубль переходит в контратаку
- Доллар превысил 66 рублей и, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом
- Доллар может взлететь на отметку 90 рублей
- Президент Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 20%
- Что теперь будет с рублем?
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
Новости раздела
- Один из крупнейших банков признан банкротом
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Инфляция в 2 раза превысит прогнозируемые цифры
- Российские банки начали поднимать ставки по ипотеке
- "Люди толпами едут в Москву оформлять пенсии"
- Министр считает, что доллар не будет стоить 80 рублей
- Банки сами помогли мошенникам внедрить новый способ кражи денег с карт
- Из-за купюры с Владивостоком поменяют все российские деньги
- В России резко ужесточен контроль за переводами с карты на карту
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- Депутаты из Приморья обратились к Президенту России с открытым письмом
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- Россия в одном шаге от запрета хождения в стране доллара и евро
- Ирина Ищенко вступилась за Андрея Ищенко
- Выборы по-приморски оказались заразительными
- Памфилова: Никакого третьего тура выборов в Приморье не может быть
- В деле экс-мэра Владивостока возникла женщина...
- Оленеводы Чукотки поселятся в мобильных "Ярангах 2.0"