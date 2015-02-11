Суд запретил банкам вводить ограничения по снятию денег с карт

«Сбербанк России» незаконно установило лимиты на снятие наличных с банковских карт Maestro. К такому выводу пришел Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, пишет деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на портал «Фонтанка.Ru».

Жалобу в региональное управление Роспотребнадзора подал петербуржец Владимир Владимиров, в 2011 году оформивший дебетовую карту Maestro «Социальная». При попытке получить на руки находящиеся на карточном счете средства он узнал о введенных в одностороннем порядке лимитах: снимать можно не более 50 тысяч рублей в сутки и 1,5 млн рублей в месяц. Тогда как в подписанном с банком договоре такие цифры отсутствовали.

Отрицая претензии клиента, представители крупнейшей российской кредитной организации ссылались на Условия использования банковских карт, которые являются неотъемлемой частью договора с их пользователями. Они предусматривают, что банк вправе устанавливать лимиты на проведение операций с уведомлением держателя карты в отчете по счету, через информационные стенды в своих офисах и интернет-сайт.

Проанализировав спорную ситуацию и документы, чиновники надзорного ведомства сочли действия Сбербанка России незаконными и ущемляющими права потребителей. Ведь Гражданский кодекс РФ запрещает односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий. «Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента и устанавливать другие, не предусмотренные законом или договором банковского счета ограничения его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Введение лимитов на снятие денежных средств со счета карты нарушает требование действующего законодательства», – констатировали в Роспотребнадзоре.

Не согласившись с выводами чиновников, юристы кредитной организации обратились в арбитражный суд. Они, в частности, утверждали, что установление лимитов на снятие наличных денежных средств со счета банковской карты является мерой противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов. Однако служители Фемиды отвергли такие доводы, так как специальным федеральным законом такие меры не предусмотрены. Более того, тот же Гражданский кодекс РФ запрещает банкам вводить ограничения распоряжения находящимися на счете денежными средствами при использовании карты и выдаче их клиентам через кассу.

Помимо штрафа в размере 10 тысяч рублей, ОАО «Сбербанк России» было выдано представление «об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения». Де-факто оно ставит под вопрос законность всех изменений, внесенных крупнейшим российским банком в тарифы и условия обслуживания миллионов карточных клиентов.

В пресс-центре Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» отказались от комментариев принятого судебного решения. Кредитная организация вправе оспорить его в апелляционной коллегии.

Напомним, что большинство банков (в том числе ВТБ24 и другие) также лимитирует выдачу наличных с карточных счетов. Но, как правило, такие ограничения применяются исключительно при снятии денег через банкомат и направлены на предупреждение мошенничества (то есть должны защитить накопления клиента в случае хищения или подделки пластиковой карты). Выдача наличных через кассу чаще всего не лимитируется, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Газета «Золотой Рог», Владивосток.