Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ЦБ не отмечает массового завышения ставок
ЦБ РФ не отмечает массового завышения процентных ставок по вкладам среди российских банков.
«Подавляющее большинство банков вели себя разумно. Долгосрочные вклады не выходили за рамки 20%, а, наоборот, оставались в рамках ожидаемого уровня инфляции 11, 12, 10, 13%. То есть было абсолютно разумным поведение большинства банков», - сообщил зампред Банка России Михаил СУХОВ.
Он признал, что в декабре 2014 года многие банки проводили достаточно активную процентную политику, особенно на рынке рублевых вкладов, однако декларируемые ставки были по краткосрочным депозитам - на один-два месяца.
С 1 июля текущего года вводится дифференциация отчислений банков в фонд страхования вкладов в зависимости от уровня депозитных ставок. При этом вводится повышенная и дополнительная повышенная ставки - которые будут платить банки, депозитные ставки которых существенно превышают средний, рассчитываемый ЦБ, уровень.
«Если бы мы сейчас ввели повышенную плату, то дополнительную повышенную ставку, которую выплачивают при проценте, отличающемся на 300 базисных пунктов от базовой, в десятке крупнейших банков не выплачивал бы никто», - сказал Сухов. По его оценке, всего 48 банков в РФ платили бы ставку, которая отличается от базовой на 200 пунктов, и 36 банков - ставку, превышающую базовую более чем на 200 пунктов. Среди последних только один банк входит в десятку крупнейших, сообщил Сухов.
Примерно аналогичная картина, по его словам наблюдалась осенью прошлого года. «Количество банков, работающих на завышенных процентах, несмотря на активную рекламную кампанию, невелико. Оно осталось примерно таким же, это меньше сотни», - сказал Сухов.
Новости тематики
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Банки придут в села и деревни
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Государство увеличит страховку по вкладам граждан в банках
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Ставки по кредитам снизятся
Новости раздела
- В России введут новый налог для граждан
- Что теперь будет с рублем?
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Банки придут в села и деревни
- Рубль готов штурмовать этот важный показатель
- Рубль упадет и очень сильно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Рубль отбивает у доллара позицию за позицией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов