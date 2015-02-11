ЦБ не отмечает массового завышения ставок

ЦБ РФ не отмечает массового завышения процентных ставок по вкладам среди российских банков.

«Подавляющее большинство банков вели себя разумно. Долгосрочные вклады не выходили за рамки 20%, а, наоборот, оставались в рамках ожидаемого уровня инфляции 11, 12, 10, 13%. То есть было абсолютно разумным поведение большинства банков», - сообщил зампред Банка России Михаил СУХОВ.

Он признал, что в декабре 2014 года многие банки проводили достаточно активную процентную политику, особенно на рынке рублевых вкладов, однако декларируемые ставки были по краткосрочным депозитам - на один-два месяца.

С 1 июля текущего года вводится дифференциация отчислений банков в фонд страхования вкладов в зависимости от уровня депозитных ставок. При этом вводится повышенная и дополнительная повышенная ставки - которые будут платить банки, депозитные ставки которых существенно превышают средний, рассчитываемый ЦБ, уровень.

«Если бы мы сейчас ввели повышенную плату, то дополнительную повышенную ставку, которую выплачивают при проценте, отличающемся на 300 базисных пунктов от базовой, в десятке крупнейших банков не выплачивал бы никто», - сказал Сухов. По его оценке, всего 48 банков в РФ платили бы ставку, которая отличается от базовой на 200 пунктов, и 36 банков - ставку, превышающую базовую более чем на 200 пунктов. Среди последних только один банк входит в десятку крупнейших, сообщил Сухов.

Примерно аналогичная картина, по его словам наблюдалась осенью прошлого года. «Количество банков, работающих на завышенных процентах, несмотря на активную рекламную кампанию, невелико. Оно осталось примерно таким же, это меньше сотни», - сказал Сухов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.