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На рубль сегодня давят все, кому ни лень
На российскую валюту влияет внешний фон
Сегодня, 11 января: изучая внешний фон. Сегодня на открытии складывается смешанные внешний фон, сообщает деловая газета «Золотой Рог» – инвесторы «переваривают» новость о возможном сокращении покупок Китаем американских казначейских облигаций, что усиливает повышательное давление на ставки и в перспективе может привести к замедлению роста мировой экономики. Мы не ожидаем больших новостей на российском рынке (сегодня Росстат опубликует данные по инфляции).
Снижение в США и Азии. Американский рынок акций снизился, поскольку чувствительные к ставкам сектора оказались под давлением из-за сообщений, что Китай может замедлить покупки американских казначейских облигаций (S&P 500 -0.11%, DJIA -0.07%, NASDAQ -0.14%). В азиатских индексах сегодня утром наблюдается фиксация прибыли (Hang Seng -0.20%, Shanghai -0.15%, Nikkei -0.48%). Фьючерсы на S&P 500 незначительно повышаются (+0.09%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $69.1 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Еще один позитивный день. Российский рынок резко скорректировался в начале торгов, но затем отыграл потери и завершил торговую сессию в плюсе. Торговые обороты остались высокими – в Москве составили RUB 40 млрд.
По итогам дня: Цены на нефть снизились (-0.09% до $69.15 за барр.), рубль ослаб к доллару США до 57.05, РТС (+0.45%), индекс МосБиржи (+0.31%).
Митч МИТЧЕЛЛ, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.
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