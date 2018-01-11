55 рублей за доллар – не предел

Российская валюта продолжит укрепляться минимум до весны

Рубль в начале этого года продолжает укрепляться на фоне растущих цен на нефть — более $69 за баррель, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Это максимум последних трех лет, и курс российской валюты вырос по отношению к доллару до 57 рублей. По прогнозам экспертов, черное золото будет дорожать как минимум до конца первого квартала, оказывая поддержку рублю.

Биржевой курс рубля к доллару с середины ноября 2017 года вырос примерно на 5%, напоминают «Известия». Если 15 ноября в ходе торгов за американскую валюту предлагали 60,92 рубля, то на открытии торгов 10 января 2018 года доллар стоил 56,89 рубля.

Основное укрепление рубля пришлось на декабрь прошлого года — плюс 3,6%. Курс российской валюты менялся параллельно с ценой валют других развивающихся стран (на 3%). В пользу рубля играет в основном рост нефтяных цен, отмечают экономисты, опрошенные «Известиями». Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent достигла к середине дня 10 января этого года $69,09 за баррель, свидетельствуют данные торгов. Это максимальная отметка с мая 2015 года.

Ситуация с рублем сейчас складывается отличная от прошлых лет. Цена за баррель Brent в 2017 году уже не так сильно влияла на котировки рубля, что позволило ему спокойно переносить колебания нефти по 10% и больше. Это было обусловлено, в частности, тем, что Центробанк отпустил курс рубля в свободное плавание в конце 2014 года.

Несмотря на ослабление связи между нефтью и рублем, цена барреля черного золота останется основным фактором, влияющим на нашу валюту, уверены экономисты.

— Мощную поддержку рублю в ближайшее время будет также давать календарный фактор I квартала, когда традиционно невелик импорт, — считает директор центра макроэкономического прогнозирования Бинбанка Наталия Шилова. Она ожидает увеличения торгового баланса до $15–16 млрд в январе-феврале.

Возможность частичной репатриации капитала в эти же месяцы из-за угроз введения персональных санкций со стороны США также улучшит ситуацию с валютной ликвидностью внутри страны, добавила Наталия Шилова. Однако оценки этого притока остаются скромными.

Также высока вероятность того, что в I квартале ЦБ воздержится от дальнейшего снижения ключевой ставки (сейчас она равна 7,75%) для оценки экономической ситуации в стране, добавил главный специалист отдела операций на денежном рынке казначейства банка «Возрождение» Михаил Берулава.

— В совокупности с другими факторами это образует для рубля хороший фундамент для дальнейшего укрепления, — заключил он.

Укреплению рубля способствуют общие позитивные настроения в отношении валют развивающихся стран. Оно может сохраняться в ближайшие месяцы, рассказали в Нордеа банке. Но там оценивают потенциал для дальнейшего укрепления как довольно ограниченный.

Рост котировок рубля по отношению к доллару может быть сдержан со стороны Минфина России, пояснил аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков. При цене барреля более $60 за бочку в ведомстве резко увеличили закупки валюты. Только в декабре 2017 года Минфин закупил валюту на 203,9 млрд рублей за счет дополнительных доходов от нефти.

— Котировки вблизи $70 лишь увеличивают активность ведомства на валютном рынке, — отметил Андрей Кочетков.

Еще один негативный момент — ожидание нового пакета санкций США в отношении России, добавил Михаил Берулава. В Штатах хотят ограничить инвестиции в российский госдолг.

— Пока этот фактор на рынок не влияет и недостаточно детализирован, чтобы оценить масштаб его потенциального воздействия на курс рубля, — отметил экономист.

Курс рубля будет колебаться в пределах 56–58 рублей за доллар в I квартале этого года, ближе к нижней границе в январе-феврале, прогнозирует Наталия Шилова из Бинбанка.

Этот квартал будет достаточно спокойным для рубля, солидарен Михаил Берулава из «Возрождения». Цена российской валюты будет в диапазоне 56–58 рублей за доллар с возможным тестированием и прохождением отметки в 56 рублей и менее, прогнозирует он.

Руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов считает, что нижняя граница торгового диапазона составит 55,5 рубля.

Наиболее оптимистичные оценки дает Андрей Кочетков из «Открытие Брокер». Экономист считает, что если США откажутся от идеи ввести очередные ограничения в отношении России, а нефть будет торговаться вблизи текущих значений, то у российской валюты есть шансы укрепиться и вовсе до 54–55 рублей за доллар.