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Рубль напрягся в ожидание итогов встречи Путина с министрами
Сегодня: Поддержки от нефти нет. Падение цен на нефть и неуверенность на глобальных рынках предполагает негативный внешний фон для российского рынка, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Сегодня Владимир Путин встретится с кабинетом министров для обсуждения ключевых направлений социально-экономической политики в 2017 г., а премьер-министр Дмитрий Медведев проведет совещание с комиссией по иностранным инвестициям. В Думе пройдет первое пленарное заседание в этом году. Росстат опубликует недельные данные по инфляции, а Министерство энергетики США – статистику по запасам энергоресурсов.
Смешанная динамика в США и Азии. Американские рынки акций торговались без единой динамики в свете ожиданий послания избранного президента Дональда Трампа сегодня и начала сезона корпоративной отчетности в пятницу (DJIA -0.16%, S&P 500 0.00%, NASDAQ +0.36%). Азиатские индексы также изменяются разнонаправлено: на гонконгской бирже продолжается ралли за счет компаний металлургического и горнодобывающего сектора на фоне улучшения спроса (Hang Seng +0.68%, Shanghai -0.53%, Nikkei +0.29%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.09%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $53.74 за барр. – ниже открытия.
Вчера: Отскок. Вторник оказался самым позитивным днем для ММВБ с начала года. Объем торгов составил RUB 36 млрд и около 10% пришлось на бумаги Магнита в свете разочаровывающих результатов. В целом преобладала позитивная динамика после недельной коррекции.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (-2.37% до $53.6 за барр.), рубль укрепился к доллару до 60.16, РТС (+0.21%), ММВБ-50 (+1.06%).
Митч МИТЧЕЛЛ, аналитик ФГ «БКС», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.
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