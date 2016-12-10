Рубль вновь пользуется повышенным спросом

Рубль продолжает постепенное укрепление по отношению к доллару, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Поводом для локального оптимизма являются по-прежнему высокие цены на нефть, а также объявление сделки по покупке приватизационного пакета (19,5%) Роснефти со стороны Glencore и Катарского суверенного фонда.

Опасения по поводу того, что Банку России под 10,5 млрд. евро придется выдать бюджету рубли, сейчас нивелировались фактом прихода иностранных инвестиций.

При этом по сорту Brent котировки сегодня незначительно растут, вернувшись в район 53,5 долларов за баррель. Здесь стоит отметить статистику по запасам в США, опубликованную накануне. По данным EIA, запасы нефти за неделю сократились на 2,39 млн барр. (прогноз: -1,03 млн барр.). Добыча сократилась на 2 тыс. - до уровня 8,697 млн баррелей в сутки. Участники также по-прежнему ждут субботней встречи и подтверждения договоренностей по сокращению добычи со странами не входящими в ОПЕК.

В свою очередь также немаловажным событием ближайшего времени станет заседание ЕЦБ (ожидается в 15.45 по мск). Сюрпризы здесь маловероятны, но важно будет понять планы по дальнейшему стимулированию экономики региона. Также немаловажно будет ли регулятор предпринимать какие-либо действия после референдума в Италии. Напомню, накануне референдума была информация о том, что, при необходимости, ЕЦБ будет покупать активы Италии в случае сильного падения при провальном результате голосования.

Из макроэкономической статистики текущего дня стоит выделить снижение торгового баланса Китая до 44,6 млрд долларов за ноябрь (ожидалось 46,7 млрд).

В целом краткосрочный тренд по паре доллар/рубль пока остается нисходящим. Дополнительным позитивом является внешний фон и прокол данным инструментом сильной поддержки на отметке 63,5. Поэтому вероятность продолжения движения вниз пока выше вероятности возобновления подъема.

Ближайшим сильным сопротивлением является 65, поддержка – 62,7-63.