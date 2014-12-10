ЦБ впервые отправил на санацию сразу пять банков

На прошлой неделе Центробанк объявил о санации сразу пяти банков: Рост Банка, банка «Кедр», Аккобанка, СКА-Банка, ТверьУниверсалБанка (входят в группу «Рост», подконтрольную бизнесмену Олегу КАРЧЕВУ). Регулятор принял такое решение в связи с наличием угрозы интересам кредиторов и вкладчиков этих банков, пишут «Известия».

ЦБ впервые отправил на санацию сразу пять кредитных организаций, принадлежащих одному собственнику. Объем вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в санируемых банках на 1 ноября 2014 года составил 70,8 млрд рублей. По оценке начальника аналитического правления банка БКФ Максима ОСАДЧЕГО, в случае отзыва лицензий у этих банков ответственность Агентства по страхованию вкладов (АСВ) перед вкладчиками и индивидуальными предпринимателями составила бы около 56,6 млрд рублей. Если бы ЦБ отозвал у банков лицензии, а не отправил на санацию, фонд обязательного страхования вкладов вплотную приблизился бы к дефолту: на 1 ноября его размер с учетом резерва для выплат по наступившим страховым случаям составил 74,9 млрд рублей.

«Финансовое оздоровление этих кредитных организаций пройдет с участием Агентства по страхованию вкладов, - говорится в сообщении ЦБ. - С 28 ноября агентство будет выполнять функции временной администрации по управлению банками. Решение об одновременном осуществлении мер по предупреждению банкротства Рост Банка, банка «Кедр», Аккобанка, СКА-Банка, ТверьУниверсалБанка принято в связи с устойчивыми экономическими отношениями этих банков и наличием иных свидетельств общих бенефициарных собственников. На период деятельности временной администрации полномочия акционеров указанных банков, связанные с участием в уставном капитале, и полномочия органов управления приостановлены. Решение принято с целью защиты интересов кредиторов и вкладчиков банков».

ЦБ отмечает, что проведенная в октябре-ноябре АСВ оценка финансовой устойчивости банков группы, а также документация, полученная Банком России в ходе осуществления надзорных функций, «указывают на наличие установленных Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, а также иных свидетельств угрозы интересам кредиторов и вкладчиков».

Агентство, выполняя функции временной администрации, в ближайшее время разработает планы финансового оздоровления по каждому банку.

С начала года ЦБ отозвал лицензии у 74 банков (за 2013 год - 29).

Газета «Золотой Рог», Владивосток.