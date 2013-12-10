Каким российским банкам не дадут упасть

Центр структурных исследований Института экономической политики имени Е.Гайдара, используя критерии Центрального банка, выяснил, что в перечень «системно значимых кредитных организаций» попадут 25 российских банков. Регулятор уже предупредил, что установит за их работой особый надзор.

Как пишет «Финмаркет», на сайте ЦБ опубликован проект указания, где были названы критерии отнесения банков к числу системообразующих. Согласно этому документу, департамент банковского надзора ЦБ ежегодно будет определять, а комитет по банковскому надзору Банка России утверждать перечень системно значимых кредитных организаций.

Значимость кредитных организаций будет определяться:

- по размеру кредитной организации (удельному весу ее активов в совокупных активах банковской системы); этот показатель в итоговой оценке банка будет учитываться с коэффициентом 0,5;

- по роли банка на межбанковском рынке (удельному весу вложений банка в обязательства финансовых организаций и других банков в общем объеме таких банковских активов и удельному весу обязательств перед финансовыми организациями и другими банками в общем объеме таких пассивов); этот показатель в итоговой оценке учитывается с коэффициентом 0,125 отдельно для доли в размещенных и в привлеченных средствах;

- по объему вкладов физических лиц (удельному весу средств физических лиц в кредитной организации в общем объеме средств физических лиц в банках); коэффициент 0,25.

В число системно значимых кредитных организаций включаются банки с итоговым показателем, превышающим 0,6%, а также кредитные организации, входящие в банковские группы, если в эту же группу входит банк с итоговым показателем, превышающим 0,6%. Для расчета веса банка используются данные не более чем за три последние года.

В ИЭП, используя методику ЦБ, выяснили, что по показателям за 2011-2013 годы (данные за 2013 год на 1 ноября) к числу системно значимых могут быть отнесены 25 крупнейших российских банков. Совокупно на них приходится 73% активов российской банковской системы, более 2/3 на рынке межбанковского кредитования, и в них лежит 73% вкладов физических лиц.

ЦБ пока не разъяснил смысл выделения системно значимых банков и специфику надзора над ними. Не исключено, что это те самые крупнейшие банки, которые будут поддержаны государством в любом случае, даже при системном банковском кризисе, об этом в недавнем интервью «Финмаркету» говорил экс-руководитель Агентства страхования вкладов Александр ТУРБАНОВ.

Михаил ХРОМОВ, ведущий эксперт Центра структурных исследований ИЭП имени Е.Гайдара:

- Мы рассмотрели первые 40 по размеру российских банков. Вероятность, что критериям системно значимых будет отвечать какой-то более мелкий банк, равна практически нулю. Другое дело, что даже небольшие банки могут выполнять значимую роль на рынке региона или федерального округа.

Все или нет банки, формально отвечающие критериям ЦБ, будут в итоге включены в перечень системно значимых, как я понял, остается на усмотрение комитета по банковскому надзору.

Очень важно, как ЦБ концептуально будет объяснена работа с этими системно значимыми банками, чтобы перечень не был воспринят как «белый» список банков...

Михаил БЕЛЯЕВ, главный экономист Института фондового рынка и управления (ИФРУ):

- Я сторонник того, чтобы не отзывать лицензии у банков, а засекать проблемы на ранней стадии и вовремя их санировать, принять такую систему мер, чтобы исправить положение.

Работать с крупными банками гораздо сложнее, чем с небольшими. Надо понимать, как они взаимодействуют со своей часто обширной филиальной сетью, как поставлена система внутреннего контроля, совсем другие проблемы рисков, особые условия в отношении капитала к активам, взвешенным по рискам.

Но с другой стороны, у крупных банков больше места для маневра, больше источников пассивов, больше источников для размещения. Поэтому к системно значимым банкам могут применяться менее строгие требования по капиталу: капитал должен покрывать не менее 8% активов; для крупного банка это колоссальная величина омертвленных денег. Для крупного банка, как более устойчивого, могут быть снижены отчисления в систему страхования вкладов.

Естественно, что и спасать такие банки будут по особому сценарию. В кризис 2008 года через систему беззалоговых аукционов большие миллиарды дали большим банкам, чтобы они не завалились. Какие бы ни были у нас претензии к этим банкам, к их управлению, мы понимаем, что если падает крупный банк - это болезненно для всего народного хозяйства.

С руководством банка можно разбираться по-другому. Хотелось бы, чтобы управление при этом сменялось. Надо разделять ответственность руководства и спасение функционирующей единицы. Не надо делать вид, что если ты довел банк до необходимости многомиллиардных вливаний, то ты можешь и дальше сидеть и управлять ими, продолжать ездить на своих «линкольнах».

Наталья БЕРЕЗИНА, аналитик Финансовой корпорации «Уралсиб»:

- Смысл в выделении системно значимых банков, с моей точки зрения, двоякий.

Во-первых, это позволит оценить масштабы необходимой в случае чего поддержки. Нельзя допустить падения системного банка.

Во-вторых, это повод к более жестким требованиям к банку, чтобы он создал более консервативную подушку безопасности. Например, ввести для него дополнительные буферы по достаточности капитала...

Банки с агрессивной политикой на рынке уже пересматривают свои планы и стратегии по росту в сторону их умеренности. Возможно, тем из них, которые попадут в список ЦБ, еще придется ограничить планы по росту.

Вряд ли присутствие банка в списке системно значимых станет определяющим для клиентов. Все равно сейчас более крупные банки воспринимаются как более надежные. Но деньги несут и в мелкие, если там проценты выше. Хотя некоторый переток возможен. Но такого, что у нас останется всего 25 банков, не произойдет.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.