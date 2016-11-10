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Рубль начал заметно крепнуть

10 Ноября 2016, 11:56 | В России

Рубль существенно укрепляется по отношению к доллару. Неожиданная победа Трампа на выборах в США оказывает давление на американскую валюту, т.к. вносит некоторую неопределенность в будущее страны, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Впрочем, здесь все не так однозначно как кажется на первый взгляд. Например, несмотря на не очень позитивное отношение Трампа к ФРС, регулятор является независимым органом и может действовать абсолютно самостоятельно и даже расценить текущую победу как некоторый риск. Поэтому вероятность того, что мы не увидим повышения ставок в декабре, сегодня немного выросла.

В свою очередь нефть после значительного утреннего провала к текущему моменту даже вышла в плюс. Здесь наиболее значимыми будут сегодняшние данные по запасам в американских нефтехранилищах, а также заседание ОПЕК 30 ноября с сопутствующими ему заявлениями руководителей картеля. На мой взгляд, после снижения цен на черное золото последних дней вероятность достижения окончательных договоренностей по ограничению добычи существенно выросла.

В целом сейчас пара доллар/рубль вплотную подобралась к сильной поддержке в виде нисходящей трендовой линии в районе 63. Если пробить данное значение в ближайшее время не получится, то рост американской валюты вполне может возобновиться. Впрочем, на мой взгляд, вероятность пробоя 63 и дальнейшего возвращения к недавним минимумам сейчас довольно высокая.

Ближайшая сильная поддержка располагается в районе 63. Сопротивление – 65.

Иван КОПЕЙКИН, эксперт «БКС Экспресс», специально для Газеты «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: валюта  клинтон  США  брент  евро  курс  баррель  трамп  нефть  рубль  доллар 






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