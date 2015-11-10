Центробанк отозвал лицензии еще у четырех банков

Банк России с 10 ноября отозвал лицензии у московских банков «Русский Славянский банк», «Региональный банк развития», «Региональный Банк Сбережений», «Межрегионбанк» и небанковской кредитной организации «Тор Кредит», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.

Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Русский Славянский банк», публичного акционерного общества «Региональный банк развития» и коммерческого банка «Региональный Банк Сбережений» и у коммерческого банка «Межрегионбанк». Кроме того, лицензия отозвана у небанковской кредитной организации «Тор Кредит». Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Все четыре кредитные организации зарегистрированы в Москве. Лицензии у них отозваны с 10 ноября.