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Центробанк отозвал лицензии еще у четырех банков
Банк России с 10 ноября отозвал лицензии у московских банков «Русский Славянский банк», «Региональный банк развития», «Региональный Банк Сбережений», «Межрегионбанк» и небанковской кредитной организации «Тор Кредит», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на РБК.
Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у коммерческого банка «Русский Славянский банк», публичного акционерного общества «Региональный банк развития» и коммерческого банка «Региональный Банк Сбережений» и у коммерческого банка «Межрегионбанк». Кроме того, лицензия отозвана у небанковской кредитной организации «Тор Кредит». Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.
Все четыре кредитные организации зарегистрированы в Москве. Лицензии у них отозваны с 10 ноября.
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