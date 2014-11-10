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Россиян избавили от "зарплатного рабства"

10 Ноября 2014, 14:01 | В России

Около 29% опрошенных россиян, имеющих постоянную работу, заявили, что готовы к смене банка-эмитента их зарплатной карты, в связи с отменой «зарплатного рабства». Такие данные приводит Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.

Напомним, на этой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.11.2014 № 333-ФЗ, который излагает в новой редакции часть третью статьи 136 ТК РФ. Согласно изменениям, заработная плата перечисляется в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. При этом кредитная организация может быть заменена по письменному требованию работника.

Вместе с тем, 56% трудящихся россиян-держателей зарплатных карт  сообщили, что не изменят своему банку.

В исследовании также отмечается, что наиболее лояльны своему банку граждане старше 45 лет и россияне с доходом выше 45 000 рублей.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

Автор: По сообщениям информагентств
Теги: зарплата  Путин  деньги  банки  законы 



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Комментарии

  • 12314:33, 10.11.2014#

    Такими темпами скоро и зарплаты-то не будет))

  • Псевдоним21:27, 10.11.2014#

    Да и путинга УЖЕ на следующий год. . . так как ОН сдохнит от рака!!!!!!!!!:)

  • Псевдоним23:32, 10.11.2014#

    Фууууух, ну теперь заи. . . . . сь, все проблемы как рукой. . .

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