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Россиян избавили от "зарплатного рабства"
Около 29% опрошенных россиян, имеющих постоянную работу, заявили, что готовы к смене банка-эмитента их зарплатной карты, в связи с отменой «зарплатного рабства». Такие данные приводит Исследовательский центр рекрутингового портала Superjob.
Напомним, на этой неделе Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный закон от 04.11.2014 № 333-ФЗ, который излагает в новой редакции часть третью статьи 136 ТК РФ. Согласно изменениям, заработная плата перечисляется в кредитную организацию, указанную в заявлении работника. При этом кредитная организация может быть заменена по письменному требованию работника.
Вместе с тем, 56% трудящихся россиян-держателей зарплатных карт сообщили, что не изменят своему банку.
В исследовании также отмечается, что наиболее лояльны своему банку граждане старше 45 лет и россияне с доходом выше 45 000 рублей.
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Такими темпами скоро и зарплаты-то не будет))