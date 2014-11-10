Российские банки составили список людей опасных профессий

Банки начали предъявлять повышенные требования к заемщикам определенных профессий. В негласный список рискованных попали сотрудники строительных и туристических компаний, а также автодилеры, охранники, журналисты и писатели. Эксперты не исключают, что список рискованных отраслей будет расширяться, пишет klerk.ru.

Строители не в счет

Кредитные организации начали более осторожно относиться к кредитованию заемщиков из рискованных отраслей. Как сообщил на пресс-конференции председатель правления ЮниКредит Банка Михаил Алексеев, одним из первых в список таких отраслей попало строительство. «Мы имеем достаточно диверсифицированный бизнес и кредитный портфель, но есть отдельные отрасли нашей экономики, к которым наши сотрудники, которые управляют рисками, относятся <…> более взвешенно и осторожно. Если такие отрасли называть, то, наверное, строительство будет в числе первых», – заявил на пресс-конференции по случаю 25-летия ЮниКредит Банка Михаил Алексеев. Он отметил, что у кредитной организации «достаточно осторожный и консервативный подход». «Вряд ли мы будем стремиться перекладывать на свои плечи те проблемы, которые могут испытывать отдельные наши коллеги, в плане кредитования и финансирования. Некоторые избранные проекты, где мы на 200% уверены в надежности, возвратности, эффективности вложений, мы, естественно, будем осуществлять. Но мы не будем сильно вдаваться в кредитование деятельности, связанной с недвижимостью, если не считать ипотеку», – сказал Алексеев.

По мнению члена правления, руководителя блока корпоративного, инвестиционного и частного банковского бизнеса ЮниКредит Банка Кирилла Жукова-Емельянова, речь идет не только строительстве. «Это те сегменты, которые сегодня наиболее подвержены риску. Например, продажа автомобилей, стройка, туристический бизнес», – пояснил он.

Представители опрошенных Банки.ру кредитных организаций соглашаются, что «профессиональный» список рискованных заемщиков расширяется. Причем как среди корпоративных клиентов, так и среди частных лиц. «Действительно, банки стали более внимательно относиться к тому, в какой сфере трудится потенциальный заемщик», – говорит заместитель председателя правления банка «Ренессанс Кредит» Татьяна Хондру. По словам директора департамента по работе с корпоративными клиентами СБ Банка Дмитрия Федотова, сложнее всех получить финансирование сейчас представителям турбизнеса, торговли автотранспортом, строительства и энергетики. В Локо-Банке в числе рискованных отраслей назвали также компании, имеющие внешние экономические связи со странами, объявившими санкции против России.

По словам банкиров, такая осторожность в предоставлении займов по профессиональному признаку связана с тем, что в условиях существенно ухудшившейся макроэкономической ситуации многие отрасли начинают испытывать значительные проблемы. Так, с июля 2014 года приостановили свою работу более десяти туристических компаний, среди которых «Нева», «Южный Крест», «Роза ветров Мир», «Лабиринт», «Эвитерра Трэвел». По данным Российского союза туриндустрии, из-за банкротства игроков туррынка пострадали более 130 тыс. россиян, а эксперты прямо говорят о кризисе на туристическом рынке.

Показательна и ситуация с автодилерами, указывают банкиры. По данным Ассоциации европейского бизнеса, в январе – сентябре 2014 года российский автомобильный рынок снизился на 13%, или почти на 270 тыс. проданных новых легковых и легких коммерческих автомобилей по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. За сентябрь уровень продаж автомобилей снизился более чем на 20%, отмечают в ассоциации. Данные банкиров еще более пессимистичны. «Если взять для примера автомобильный бизнес, то можно отметить, что объемы продаж в целом по стране упали на 26%, это связано преимущественно со снижением объема покупательной способности. Население в настоящее время предпочитает сберегать либо вкладывать в ликвидное имущество», – считает региональный директор дирекции продаж МСБ Локо-Банка Булат Фатыхов. Также снижение покупательной способности, по его данным, связано с уменьшением банками объемов автокредитования и кредитования в целом.

Член правления, директор блока управления рисками банка «Траст» Тимофей Костин указывает на то, что за последнее время сразу несколько крупных страховых компаний заявили о сокращении ретейловых продаж и, как следствие, сети агентов и отделений. «Все это может привести к ухудшению платежной дисциплины заемщиков из данных отраслей экономики», – объясняет осторожность банкиров член правления «Траста».

Рынок недвижимости, по прогнозам экспертов, ждет рецессия. Одновременно с бумом в строительстве в 2012–2013 годах стремительно рос уровень закредитованности застройщиков, признаются банкиры. Так, директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина указывает, что текущее состояние напоминает 2008 год. Тогда был бурный рост ипотечного кредитования, сделок с недвижимостью вообще и с новостройками в частности. «А когда ударил кризис, значительная часть проектов была заморожена. Притом все произошло в считаные дни», – говорит Коняхина. По ее мнению, банкиры опасаются, что подобные события могут повториться.

«Нехорошая» компания

Кроме пристального внимания к определенным отраслям, многие банки смотрят и на ситуацию в отдельных компаниях, особенно когда последние в своих регионах являются крупными работодателями, поясняет Татьяна Хондру из «Ренессанс Кредита». «Везде есть предприятия успешные и неуспешные, не обладающие достаточным запасом прочности», – соглашается с коллегой вице-президент СМП Банка Елена Смирнова.

Бюро кредитных историй «Эквифакс» фиксирует повышенный интерес кредитных организаций к кредитным историям заемщиков за последний год, сообщил Банки.ру генеральный директор «Эквифакса» Олег Лагуткин. На одну кредитную заявку приходится 3–4 запроса в БКИ. «Мы видим, что банки действительно внимательно рассматривают платежеспособность и платежную дисциплину потенциального клиента – обращают внимание не только на уровень дохода, но и на профессию, которая определяет, насколько стабильно человек получает доход и не окажется ли он вдруг без работы. Например, если профессиональная деятельность носит сезонный характер», – поделился Олег Лагуткин.

Согласно данным «Эквифакса», которые передаются банками в систему противодействия мошенничества FPS, самый низкий уровень одобрения кредитов приходится на строителей и охранников – процент отказов им превышает 60% от общего числа заявок. Также, отмечает Олег Лагуткин, банки не доверяют людям творческих профессий, например журналистам, писателям.

Ужесточение требований к потенциальным заемщикам из «проблемных» отраслей выражается в более пристальной оценке их финансового состояния и материального обеспечения кредитов. «Например, компаниям стало многократно сложнее получить кредитование под залог товара в обороте, однако банки охотно продолжают финансирование клиентов под залог ликвидной недвижимости», – говорит Дмитрий Федотов из СБ Банка. Тимофей Костин из банка «Траст» разъясняет: заемщика могут попросить предоставить дополнительные документы, подтверждающие доход, привести созаемщика и/или поручителя, снизить для него кредитный лимит. «Каждый банк может выделять специфичные только для него сегменты клиентов или ориентироваться на происходящее в экономике на макроуровне», – резюмирует Костин.

Банки любят военных и госслужащих

По данным бюро «Эквифакс», больше всего доверия вызывают госслужащие, военные, преподаватели и финансисты. Процент отказа в займе представителям данных профессий не превышает 30% от общего числа заявок.

Говоря о списке наименее рискованных профессий, директор департамента инноваций, методологии и стандартизации Агентства по ипотечному жилищному кредитованию Мария Полякова указывает, что прежде всего нужно смотреть на те отрасли, которым государство сейчас оказывает поддержку в первую очередь. «Эти категории поименованы в постановлении 404. Это специалисты ОПК, бюджетники – врачи, учителя и так далее, военнослужащие. Можно легко предположить, что заемщики данных категорий, очевидно, не будут испытывать сложностей с погашением кредита именно в силу гарантированной занятости и оплаты труда», – считает Полякова. Еще одна отрасль, о поддержке которой заявляло государство, – это информационные технологии, напоминает эксперт.

Впрочем, по мнению банкиров, расширение списка «опасных» с точки зрения кредитования отраслей гораздо реалистичнее, чем его сужение. Конкретный список рискованных для банков отраслей зависит преимущественно от внешней политики страны, а также от постоянно меняющейся конъюнктуры рынка. Но какие именно это будут отрасли, банкиры прогнозировать затрудняются. Как отмечает Татьяна Хондру из «Ренессанс Кредита», уже на протяжении двух с половиной лет наблюдается снижение темпов роста розничного товарооборота в связи с уменьшением потребительского спроса. Наиболее заметно это проявляется в непродовольственной рознице: продажа автомобилей, бытовой техники и электроники. «Поэтому можно предположить, что более пристально банки начнут оценивать и клиентов из данных сфер деятельности», – говорит Хондру.

«Все зависит от дальнейших тенденций в экономике России. Если все большее количество компаний будет оптимизировать расходы, сокращая персонал или снижая зарплаты сотрудникам, это может привести к расширению списка «опасных» отраслей или, что вероятнее, к ужесточению кредитных политик банков для всех клиентов», – полагает Тимофей Костин из НБ «Траст».

ZRPRESS.RU, Владивосток.