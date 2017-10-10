В России резко выросло число подделок денежных купюр путем "склейки"

Деньги разрезают, порой, на пятьдесят частей

Сбербанк зафиксировал рост числа подделок купюр номиналом 5000 рублей путем «склейки», сообщил журналистам зампред кредитной организации Станислав Кузнецов, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

«Склейки - это когда разрезают деньги на много частей, например на 50, потом одну часть вынимают, склеивают - получается одна. Она все равно получается как бы легальная, потому что это настоящая бумага и есть все защитные признаки», - рассказал он. Сбербанк фиксирует рост числа «вбросов» таких купюр в банкоматы в Москве и Санкт-Петербурге последние два месяца, при этом суммы ущерба пока относительно незначительны, добавил он.

По словам Кузнецова, настройки банкоматов должны позволять им обнаруживать такие купюры, однако это происходит не всегда. «Может у них (мошенников - прим. ред.) утечки в этих компаниях (производителях или вендорах - прим. ред)», - предположил зампред Сбербанка.

В самой кредитной организации для выявления мошенников использовалась система на основе технологии искусственного интеллекта. «Мы с большой вероятностью определили круг лиц, которые могли быть к этому причастны, передали эти данные в правоохранительные органы и фактически на месте преступления удалось задержать преступника, который сразу стал давать показания. Сейчас вся группа задержана», - сказал Кузнецов.