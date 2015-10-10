Стало известно, кому в России резко повысят пенсии

В то время как Минтруд предлагает увеличить пенсии депутатов СССР, Минфин выступил с более масштабной инициативой - повысить уровень пенсионного обеспечения прокуроров и следователей Следственного комитета, сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».

Министерством разработан проект приказа, которым предусмотрено уже с 1 октября 2015 года введение доплаты к пенсии упомянутых силовиков в размере 2,5 тыс. рублей. Для этого из федерального бюджета потребуются ассигнования в размере около 500 млн рублей ежегодно.

По законам о прокуратуре и о Следственном комитете РФ пенсионное обеспечение прокуроров и следователей осуществляется согласно порядку, который установлен для военных, сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов внутренних дел. Этим лицам по соответствующему закону 1993 года («О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел...») пенсия назначается в зависимости от последнего места их службы.

Размер пенсии прокуроров и следователей Следственного комитета рассчитывается как доля от «денежного содержания» (оклад + доплаты за выслугу лет; оклад, в свою очередь, привязан к окладу судей), говорит адвокат компании «Деловой фарватер» Антон Соничев. У большинства граждан размер пенсии зависит от количества уплаченных за них работодателями страховых взносов (22% от размера официальной зарплаты).

При этом, как указано в пояснительной записке к проекту Минфина, законом о федбюджете на 2015–2017 годы предусмотрено ежегодное увеличение пенсий лиц, уволенных с военной службы, и приравненных к ним сотрудников правоохранительных органов, а оклады судей - исходя из которых начисляются должностные оклады прокуроров и следователей (а значит, и размер их пенсии) - не индексируются.

Поэтому предложено установить доплату для них в размере 2,5 тыс. рублей «в целях обеспечения финансовой стабильности и социальной защищенности пенсионеров органов прокуратуры и пенсионеров Следственного комитета». Сейчас доплата к пенсии прокуроров и следователей составляет 1 тыс. рублей, то есть ее планируется повысить в 2,5 раза.

В 2015 году на эти доплаты потребуется 131,2 млн рублей для Генпрокуратуры и 23,3 млн рублей для Следственного комитета, в 2016 году ― 417,9 млн и 47,3 млн рублей, в 2017-м ― 430,6 млн и 58,2 млн рублей, в 2018-м ― 443,5 млн и 60,5 млн рублей соответственно. Такие расчеты представил Минфин в финансово-экономическом обосновании к проекту. Данных о численности силовиков-пенсионеров, о которых идет речь, ведомство не приводит.

В пресс-службе ведомства не ответили на вопросы «Известий»; есть также такой нюанс: все прокуроры входят в систему Генпрокуратуры, о которой говорится в проекте указа президента, однако далеко не все следователи работают в Следственном комитете — в ряде ведомств есть собственные следственные подразделения, крупнейшим из них является следственный департамент МВД, также следователи есть в ФСКН, ФСБ и пр. Последним полагается индексация пенсии исходя из закона о бюджете.

Напомним, Минфин выступал против индексации пенсий в 2016 году по инфляции, как того предусматривает закон «О страховых пенсиях» ― по нему страховая часть пенсии повышается 1 февраля на величину инфляции за предыдущий год, а с 1 апреля возможна доиндексация, если доходность Пенсионного фонда России превышает инфляцию. Согласно текущему прогнозу Минэкономразвития, на конец 2015 года ожидается инфляция в размере 12%. Минфин этим летом предложил снизить размер индексации пенсий, чтобы сбалансировать бюджет на 2016–2018 годы: в 2016 году предложено индексировать пенсии в пределах 5,5%, в 2017-м ― 4,5%, в 2018-м ― 4%. В министерстве ссылались на то, что полная индексация потребует до 800 млрд рублей, и в этом случае придется сокращать другие расходы. На индексации по уровню инфляции настаивала социальный вице-премьер Ольга Голодец. В итоге правительство приняло решение индексировать пенсии в 2016 году на 4%, не исключив дополнительных индексаций в течение года.

Управляющий партнер юридической компании «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин полагает, что предлагаемые меры оправданы «с точки зрения принципа равноправия, предусмотренного Конституцией».

― Несправедливо, когда бывшие сотрудники одних правоохранительных органов имеют в настоящее время преимущества перед другими, выполнявшими не менее ответственные функции. Понятно, что подобные инициативы требуют значительного финансирования, которое, возможно, будет сложно обеспечить в текущей экономической ситуации, ― говорит Кочерин.

Гендиректор аудиторской компании «Уверенность» Максим Гладких-Родионов отметил, что, с одной стороны, прибавку к пенсии в 2,5 тыс. рублей нельзя назвать значительной, но с другой ― осуществление таких доплат потребует около 500 млн рублей в год.

― Выходит, что одним пенсионерам повышают пенсии за счет других, ведь индексация на 2016 год предусмотрена в размере 4%, что в сравнении с ожидающимся по году уровнем инфляции в 12% фактически свидетельствует о снижении пенсий. Нельзя забывать и о том, что перед правительством сейчас стоит весьма нелегкая задача ― сбалансировать бюджет. И если в связи с этим принято решение сокращать социальные расходы, то стоит придерживаться этой линии и не делать исключений, ― отметил Гладких-Родионов.

По данным Пенсионного фонда, общая численность пенсионеров в России по итогам 2014 года составила 41,3 млн человек. За прошлый год расходы фонда на пенсионное обеспечение граждан составили 5,4 трлн рублей, что на 161,6 млрд рублей больше, чем в 2013 году.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.