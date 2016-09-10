В России вновь ажиотажный спрос на доллары

Пара доллар/рубль все-таки не смогла уйти сильно ниже отметки 64 и ожидаемо начала рост. Ключевым драйверов для данной динамики является китайская статистика, а также отсутствие каких либо действий со стороны ЕЦБ являются ключевыми драйверами для данной динамики, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Напомню, никакого дополнительного стимулирования от ЕЦБ рынки не получили, ставки были оставлены на сверхнизких уровнях, а программу обратного выкупа активов оставили - в объеме 80 млрд евро в месяц. В ходе пресс-конференции Марио Драги заявил, что процентные ставки останутся на нынешних или более низких уровнях длительное время. Программа QE будет реализовываться как минимум до конца марта 2017 года (или до устойчивой корректировки инфляции).

В свою очередь потребительские цены в Китае в годовом выражении выросли в августе на 1,3% при средних ожиданиях на уровне 1,7%. Данный момент говорит о слабости экономики страны.

Стоит также отметить негативные данные из еврозоны. Объем промышленного производства Франции неожиданно снизился на 0,6% в июле, а торговый баланс Германии за аналогичный период составил 19.4 млрд евро при средних ожиданиях на уровне 21,2 млрд.

Тем временем цены на нефть сегодня также корректируются вниз и снова вернулись в район 49 долларов за баррель, несмотря на неожиданное падение запасов в американских нефтехранилищах за прошедшую неделю по данным EIA на 14,5 млн баррелей.

Также против российской валюты в текущем месяце играют довольно высокие выплаты по внешним заимствованиям национальными компаниями (более 10 млрд долларов).

В целом рост доллара, на мой взгляд, еще некоторое время вполне может продолжаться. Ближайшее сильное сопротивление и по сути основная цель располагается в районе отметки 65,5. При этом смена сценария, вероятна лишь в случае ухода ниже отметки 63,5.