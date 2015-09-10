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Завтра Центробанк оставит ключевую ставку в 11% неизменной

10 Сентября 2015, 17:28 | В России

Ослабление рубля и ускорение инфляции помешают Центробанку продолжить снижение ставки, полагают эксперты: из 35 участников консенсус-прогноза Bloomberg 32 считают, что завтра ЦБ оставит ключевую ставку 11%. Два экономиста ждут снижения на 0,5 процентного пункта, один – на 0,25 п. п.

Вышедшие накануне заседания ЦБ данные показали, что инфляция сохраняет набранную в конце августа скорость: за первую неделю сентября рост цен составил 0,2%, как и на предыдущей неделе, сообщил Росстат. Годом ранее, в первую неделю сентября 2014 г., цены росли тем же темпом, так что годовой индекс инфляции остается примерно таким же, что и по итогам августа: 15,8%. Исходя из данных за семь дней набранный темп предполагает рост цен на 0,7% за сентябрь – так же, как и в сентябре 2014 г.

Оснований для снижения ставки не видно: спад на сырьевых рынках провоцирует торможение экономики, волатильность рубля вызвала инфляционное давление, сохраняется неопределенность с индексацией социальных расходов бюджета в 2016 г., перечисляют Александр Исаков и Петр Гришин из «ВТБ капитала», но, даже если ЦБ оставит ставку неизменной, ее реальный уровень все равно снизится, что де-факто будет означать некоторое смягчение денежно-кредитной политики. Скорее всего ЦБ не изменит ставку, ожидают Исаков и Гришин, но ужесточит тон заявления, подчеркнет готовность к решительным действиям в случае реализации рисков и подождет внесения бюджета в Госдуму – оно состоится 25 октября, накануне предпоследнего в этом году заседания ЦБ по ставкам.

На рубль давят волатильность нефти, нервозность на развивающихся рынках и ожидание повышения ставки Федеральной резервной системой США (ФРС), указывают эксперты Центра макроэкономических исследований Сбербанка. Заседание ФРС пройдет на следующей неделе, интрига сохраняется, что добавляет неопределенности.

К тому же председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что ожидания повышения ставки ФРС создают волатильность на рынках.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: "Ведомости"
Теги: Центробанк  ЦБ  ставка 



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