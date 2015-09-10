Дальневосточники понесли в банки свои деньги

Объем вкладов населения в российских банках по итогам 2015 года может вырасти на 17-19%, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на «Интерфакс-АФИ».

Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), «рост рынка вкладов в 2015 году может составить 17-19%. За 7 месяцев 2015 года рост уже составил 10%».

Таким образом, АСВ повысило прогноз по росту розничных вкладов, сообщает деловая газета "Золотой Рог". Ранее АСВ ожидало, что вклады населения в 2015 году вырастут на 8-10%.

Улучшил свои ожидания по динамике вкладов и Банк России: теперь регулятор ожидает прироста на уровне 15% против 8%.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.