Со списанных банком кредитов россиянам придется заплатить НДФЛ

Сотни тысяч россиян, которым банки списали долги как безнадежные, могут столкнуться с налоговыми претензиями: по мнению налоговиков, с суммы «прощенного» банками долга необходимо заплатить в бюджет 13% подоходного налога. Об этом сообщает ZRPRESS.RU со ссылкой на «Известия».

Соответствующее письмо «О налогообложении физических лиц» за подписью замруководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Светланы Бондарчук разослала по своим территориальным управлениям налоговая служба (есть в распоряжении «Известий»). Ссылаясь на мнение Минфина, в письме указывается, что «при списании задолженности с баланса кредитной организации у клиента возникает экономическая выгода в виде экономии на расходах по возврату сумм основного долга и/или процентов по нему и, соответственно, доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц по налоговой ставке в размере 13 процентов». При этом «датой получения дохода физическим лицом определяется как дата списания безнадежного долга с баланса кредитной организации». Письмо направлено в регионы «для использования в работе», подчеркивают представители ФНС.

— Это стандартная ситуация, — рассказал «Известиям» представитель Минфина России. — При невозможности исполнить обязанности налогового агента (если клиент не получает никаких выплат от банка, потому что налог можно удержать только за счет выплат), банк уведомляет об этом налоговый орган, соответственно, обязанность по уплате налога переходит к клиенту банка. Поэтому даже есть специальная форма уведомления налогового органа о том, что организация не может исполнить обязанность налогового агента. Конечно, со стороны такая ситуация может показаться несправедливой, однако, согласно нормам НК РФ, прощение долга — это, безусловно, облагаемый доход.

Ранее «Известия» уже писали, что за 7 месяцев 2014 года банки списали рекордные 113,2 млрд рублей безнадежных долгов, на 27% (или 31 млрд рублей) превысив показатель за январь — июль прошлого года: именно с 2013 года банки в обязательном порядке должны списывать долги с просрочкой от 360 дней. Аналитики ожидают, что по итогам года совокупный показатель 2013 года (199 млрд рублей) будет превзойден и объем списанных таким образом долгов окажется максимальным за всю историю. К сожалению, статистика Центробанка не разделяет списанные долги физических лиц и юридических. По оценке аналитика экспертного центра Taxadmin.ru Максима Ратникова, исходя из отчетности банков по МСФО, физическим лицам банки списали не менее 80–90 млрд рублей. Только один из крупных розничных банков, по его словам, списал за 6 месяцев 31,3 млрд рублей. С учетом того что, по данным коллекторов, средняя сумма просроченного долга составляет 30–50 тыс. рублей, налоговые претензии по итогам года могут быть предъявлены 1,2–2 млн человек, подсчитал Ратников.

Как сообщили «Известиям» в банках, с подобной ситуацией им приходится иметь дело уже сейчас.

— Действительно, при списании безнадежного долга с баланса банка у должника возникает экономическая выгода, подлежащая обложению НДФЛ по ставке 13%, — говорит директор юридического департамента Абсолют Банка Екатерина ЛЮБИЧЕВА. — При этом банк как налоговый агент не может удержать сумму налога с этого дохода, поскольку сам факт списания задолженности означает полное и безнадежное отсутствие средств у должника (если бы они были, банк бы списывал их в погашение задолженности заемщика перед банком). В такой ситуации банк обязан уведомить налоговый орган о возникновении у физического лица дохода и о его размере. Абсолют Банк выполняет эту обязанность и одновременно уведомляет и самого заемщика. Каких-либо налоговых претензий к банку при таких условиях не возникает, а обязанность подать декларацию и уплатить налог при этом лежит на физическом лице, получившем экономическую выгоду.

— Всё, что нужно сделать банку, это уведомить налоговый орган о факте, сумме дохода заемщика и о невозможности удержания. Дальнейшие претензии — к заемщику, который должен отразить этот доход в своей декларации и уплатить налог, — соглашается партнер налоговой практики Goltsblat BLP Евгений ТИМОФЕЕВ.

Гражданину, который добровольно не подаст декларацию и не заплатит налог, грозит серьезное наказание — вплоть до уголовной, предупреждает партнер компании «Налоговик» Сергей ВАРЛАМОВ.

— После того как к заемщику перейдет обязанность банка выплатить налог, а она к нему обязательно перейдет, ведь у банка нет средств клиента, ему грозит обвинение в неуплате или неполной уплате сумм налога — это 20% от неуплаченной суммы налога, — поясняет он. — А если человек станет умышленно не выплачивать налог, то штраф составит 40% от суммы налога. Также в соответствии со статьей 75 НК РФ, если клиент не уплатит налог в положенный срок, то на сумму налога будут ежедневно начислять пеню. А в случае если cумма невыплаченного клиентом налога превысит 600 тыс. рублей, то такого клиента могут привлечь к уголовной ответственности по статье 198 УК РФ, которая предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.

Наказание грозит и банку, если он вовремя не сообщил налоговикам о таком должнике — штраф в 20% от суммы невзысканного налога. А если сумма невыполненных им обязательств по налогу как налогового агента, превысит 2 млн рублей, то должностному лицу банка также грозит уголовная ответственность — по статье 199.1 Уголовного кодекса (предусматривает наказание до двух лет лишения свободы), напоминает Варламов.

ZRPRESS.RU, Владивосток.