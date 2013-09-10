С 2016 года в России могут отменить материнский капитал

Минфин опубликовал итоговый отчет о результатах деятельности экспертных групп по проведению оценки эффективности расходов федерального бюджета и представлению предложений по их оптимизации.

Свои идеи эксперты НИУ «Высшая школа экономики» и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте изложили на 1,5 тыс. страницах. Какие из них в итоге будут одобрены, а какие - нет, пока неизвестно. В отчете позиция Минфина не отражена, окончательный выбор должно будет сделать правительство, пояснили «РГ» в пресс-службе министерства.

Маткапитал вырос

из пеленок

Для поддержки семей с детьми эксперты предлагают два варианта. Один из них, как писала ранее «РГ», предполагает отмену после 2016 года материнского капитала, другой - его сохранение. Но и в одном, и в другом случае схему поддержки надо будет радикально менять, полагают эксперты.

Если маткапитал остается, то бедным семьям надо разрешить использовать его на оплату детских дошкольных учреждений и тратить на текущее потребление. Но семья должна будет выбрать, по какой схеме она оплачивает расходы. Это может быть нынешний порядок, когда выделяется ежемесячное пособие на детей до 16 лет, частичные компенсации за содержание в детсадах и маткапитал. По другому сценарию размер ежемесячного пособия составит 50 процентов от прожиточного минимума, содержание в детсадах компенсируется полностью, но все это - как раз за счет маткапитала. При таком раскладе расходы на пособие и компенсации за содержание в детсадах сократятся на 60-40 процентов. Если маткапитал будет все-таки отменен, высвободившиеся деньги можно направить на компенсации по оплате расходов на содержание детей в детсадах, а также повышать пособия на детей, предлагают эксперты. Компенсации на оплату детских дошкольных учреждений могут стать актуальными, учитывая, что действующая норма об ограничении размера платы 20% от фактических затрат отменяется, и теперь плата может браться в полном объеме.

Всем семьям с подушевым доходом ниже величины прожиточного минимума и семьям с третьим ребенком-дошкольником предложено компенсировать 70% расходов на детсад. Семьям, где душевой доход составляет один-два прожиточных минимума, - 50% расходов. Если душевой доход составляет от двух до трех прожиточных минимумов - 20%. По другому варианту компенсации будут выплачивать только семьям с доходами ниже двух прожиточных минимумов. Пособие на детей из малообеспеченных семей могут привязать к прожиточному минимуму ребенка в регионе и повысить до 25% от этого показателя.

Сейчас, отмечают эксперты, система соцпособий ориентирована на поддержку семей на этапе жизненного цикла рождения детей. На пособия, связанные с беременностью, рождением и уходом за ребенком до 1,5 года, тратится почти 40% от общей суммы таких госрасходов. При этом именно семьи с детьми отличаются максимальными рисками бедности.

Дольше отпуск -

меньше зарплата

Необычный аргумент приводят эксперты в пользу более разумного подхода к оплате труда госслужащих.

По данным страновых обзоров Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), такой показатель, как «среднее количество отработанных часов в год», в России составляет 1642 часа. Это меньше, чем среднее значение по странам ОЭСР (1745 часов).

При этом средняя продолжительность отпуска в России составляет 43,5 дня, что в 1,8 раза больше среднего значения по всем странам. Праздников в России тоже больше, чем в странах ОЭСР. У нас - 12 дней (по итогам 2010 года), у них - 10,4 дня. Уровень этого показателя по России на 20% превышает показатели в США, Германии, Норвегии, Бельгии, Австрии. В России количество праздничных дней больше в 1,7 раза по сравнению с Финляндией и Португалией, в 1,5 раза больше, чем в Нидерландах и Великобритании.

Отпускную и праздничную разницу эксперты предлагают учитывать при определении конкурентного уровня оплаты труда для государственных служащих. Практика сопоставления средних зарплат и продолжительности отпусков применяется за рубежом и отражает учет объемов социальных гарантий при расчете денежного содержания госслужащих, отмечают в ведомстве. Такой подход позволит экономить 14,8 млрд руб. ежегодно.

Льготы пойдут под нож?

Порядок начисления подоходного налога надо тоже реформировать, предлагают эксперты. И перейти от налогообложения личных доходов к налогообложению доходов домохозяйства, где будут учитываться наличие иждивенцев, расходы на их лечение и образование. Сроки такой реформы и как именно это будет выглядеть, авторы доклада, впрочем, не уточняют. Но судя по всему, речь может идти о том, чтобы учитывался доход на каждого члена семьи.

Кроме того, авторы доклада советуют ввести новые льготы по подоходному налогу - например, по инвестициям в ценные бумаги, включая паи ПИФов.

Все прочие льготы эксперты советуют пересмотреть и неэффективные - отсеять. И делать это ежегодно.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

ZRPRESS.RU, Владивосток.