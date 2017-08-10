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Напряженность между США и КНДР укрепила рубль

10 Августа 2017, 18:11 | В России

Поводов для оптимизма нет. Глобальные рынки снижаются в свете роста напряжения между США и КНДР до нового уровня: президент Трамп пригрозил Ким Чен Ыну, что любая угроза США будет встречена «огнем и яростью, каких мир не видел раньше», в ответ северокорейское государственное новостное КНДР сообщило, что то Пхеньян рассматривает возможность ракетного удара по Гуаму – американской территории в Тихом океане, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Хотя вероятность использования ядерного оружия пока остается невысокой, градус напряженности и неопределенности заставляет рынки понервничать. Цены на нефть снижаются, несмотря на сокращение запасов в США (по данным API), под влиянием неуверенности в том, что соглашение ОПЕК+ сможет решить проблему перенасыщения рынка, а также ожидаемого сезонного снижения спроса.

Отрицательная динамика американских и азиатских рынков. Американские рынки акций завершили вчерашний день в «минусе», несмотря н а рост в течение дня (DJIA -0.15%, S&P 500 -0.24%, NASDAQ -0.21%). Азиатские индексы находятся на отрицательной территории (Hang Seng -0.81%, Shanghai -0.21%, Nikkei -1.32%). Фьючерсы на S&P 500 заметно снижаются (-0.32%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $51.92 за барр. – ниже открытия.

Вчера: ОПЕК подтвердила планы сокращения добычи, рынки отреагировали положительно. Поддержку нефтяному рынку и, как следствие, российским индексам оказало подтверждение намерения ОПЕК следовать условиям соглашения о сокращении добычи, а также сообщения о планах Саудовской Аравии по сокращению экспорта в Азия на 10% в сентябре в целях сокращения мировых запасов. Рынки отыгрывали позитив.

По итогам дня: Цены н а нефть Brent ( -0.59% до $52 за барр.), рубль укрепился к доллару до 59.87, РТС (+1.55%), ММВБ-50 (+0.98%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: прогноз  Центробанк  евро  нефть  brent  акции  доллар  баррель  валюта 



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