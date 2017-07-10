www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 60.38 р. 100 JPY: 53.08 р.
EUR: 68.95 р. 10 CNY: 88.79 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Финансы
Экономика
Распечатать

Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок

10 Июля 2017, 18:54 | В России

Прогноз на неделю: Путин и Трамп придали рынку позитивный настрой. Итоги встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стали приятной неожиданностью, которая может поддержать интерес рынков к рисковым активам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее антитрамповские и антироссийские настроения не исчезнут в одночасье: нормализация отношений – длинный и тернистый путь. Также рынки будут отыгрывать сильные данные по рынку труда США, которые усиливают позиции сторонников агрессивного ужесточения монетарной политики и придают особую важность комментариям главы ФРС Джанет Йеллен на этой неделе.

Путин и Трамп выступают за сближение. Лидеры России и США продемонстрировали явный выбор в пользу конструктивных отношений.

o Объявление прекращения огня на юго-западе Сирии и договоренность о совместном мониторинге стали шагом в сторону деэскалации и сигналом возможности прагматичного подхода к решению других проблем, например Северной Кореи.

o Украина – тема Крыма не возникла. Госсекретарь США Тиллерсон в ходе встречи с президентом Украины Порошенко сообщил, что условием снятия с России санкций станет «возврат» восточной части Украины – Крым в этой связи не упоминался, что может свидетельствовать о компромиссе. Тем не менее уверенности нет – Трамп назначил представителем Госдепа по Украине Курта Волкера, бывшего советника сенатора Джона Маккейна, сторонника жесткой позиции США по отношению к России.

 Позиции «ястребов» в ФРС усиливаются, в фокусе - Йеллен. Данные по рынку труда США оказались лучше ожиданий, что укрепило позиции представителей ФРС, поддерживающих более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. На этом фоне в центре внимания на этой неделе окажутся выступления Джанет Йеллен (в среду и четверг): рынки будут с пристрастием изучать ее комментарии на предмет сигналов о третьем повышении ставки в этому году и/или сроков начала сокращения баланса.

Рост в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу в плюсе (S&P 500 +0.64%, DJIA +0.44%, NASDAQ +1.04%), азиатские индексы также по большей части растут (Hang Seng +1.05%, Shanghai -0.21%, Nikkei +0.73%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.18%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $47.08 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: Под влиянием геополитических рисков. Цены на нефть Brent повышались в течение недели под влиянием усиления геополитических рисков (Северная Корея, Катар, Южно-Китайское море), неожиданной мягкости комментариев ФРС, что ослабило доллар, сокращения запасов энергоресурсов и буровой активности в США. Тем не менее те же политические риски, а также ожидания первой встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» усилили волатильность на рынках акций. К концу недели сообщения о росте объемов добычи в США и поставок из Ливии и Нигерии свели попытки восстановления нефтяных котировок на нет.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-2.31% до $46.9 за барр.), рубль ослаб к доллару до 60.38, РТС (-0.6%), ММВБ-50 (-0.56%).

Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, специально для Газеты "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор:
Теги: баррель  валюта  прогноз  Центробанк  евро  нефть  brent  акции  доллар 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru