Путин и Трамп дали рублю шанс на отскок

Прогноз на неделю: Путин и Трамп придали рынку позитивный настрой. Итоги встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа стали приятной неожиданностью, которая может поддержать интерес рынков к рисковым активам, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Тем не менее антитрамповские и антироссийские настроения не исчезнут в одночасье: нормализация отношений – длинный и тернистый путь. Также рынки будут отыгрывать сильные данные по рынку труда США, которые усиливают позиции сторонников агрессивного ужесточения монетарной политики и придают особую важность комментариям главы ФРС Джанет Йеллен на этой неделе.

Путин и Трамп выступают за сближение. Лидеры России и США продемонстрировали явный выбор в пользу конструктивных отношений.

o Объявление прекращения огня на юго-западе Сирии и договоренность о совместном мониторинге стали шагом в сторону деэскалации и сигналом возможности прагматичного подхода к решению других проблем, например Северной Кореи.

o Украина – тема Крыма не возникла. Госсекретарь США Тиллерсон в ходе встречи с президентом Украины Порошенко сообщил, что условием снятия с России санкций станет «возврат» восточной части Украины – Крым в этой связи не упоминался, что может свидетельствовать о компромиссе. Тем не менее уверенности нет – Трамп назначил представителем Госдепа по Украине Курта Волкера, бывшего советника сенатора Джона Маккейна, сторонника жесткой позиции США по отношению к России.

 Позиции «ястребов» в ФРС усиливаются, в фокусе - Йеллен. Данные по рынку труда США оказались лучше ожиданий, что укрепило позиции представителей ФРС, поддерживающих более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики. На этом фоне в центре внимания на этой неделе окажутся выступления Джанет Йеллен (в среду и четверг): рынки будут с пристрастием изучать ее комментарии на предмет сигналов о третьем повышении ставки в этому году и/или сроков начала сокращения баланса.

Рост в США и преимущественно в Азии. Американские рынки акций завершили пятницу в плюсе (S&P 500 +0.64%, DJIA +0.44%, NASDAQ +1.04%), азиатские индексы также по большей части растут (Hang Seng +1.05%, Shanghai -0.21%, Nikkei +0.73%). Фьючерсы на S&P 500 повышаются (+0.18%); Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $47.08 за барр. – выше открытия.

Обзор минувшей недели: Под влиянием геополитических рисков. Цены на нефть Brent повышались в течение недели под влиянием усиления геополитических рисков (Северная Корея, Катар, Южно-Китайское море), неожиданной мягкости комментариев ФРС, что ослабило доллар, сокращения запасов энергоресурсов и буровой активности в США. Тем не менее те же политические риски, а также ожидания первой встречи Путина и Трампа на саммите «большой двадцатки» усилили волатильность на рынках акций. К концу недели сообщения о росте объемов добычи в США и поставок из Ливии и Нигерии свели попытки восстановления нефтяных котировок на нет.

По итогам недели: Цены на нефть Brent (-2.31% до $46.9 за барр.), рубль ослаб к доллару до 60.38, РТС (-0.6%), ММВБ-50 (-0.56%).