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Дети, родители которых неизвестны, получат право на социальную пенсию

10 Июля 2017, 12:26 | В России

Государственной Думой России одобрен во втором чтении законопроект, касающийся пенсионного обеспечения детей, родители которых неизвестны, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Законопроект разработан в рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 гг.

Причиной подготовки этого документа стало то, что дети, родители которых неизвестны, в части финансовых возможностей при выходе из организаций для детей-сирот или по окончании образовательных учреждений, изначально поставлены в неравное материальное положение даже по сравнению с детьми-сиротами – они не имеют права на получение пенсии по случаю потери кормильца, так как юридически никогда не имели ни одного из родителей.

Руководитель пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидия СМЫЧЕНКО, для решения этого вопроса законопроект предлагает ввести новый вид социальной пенсии для данной категории детей. Таким образом, дети, родители которых неизвестны, будут получать социальную пенсию в таком же размере что и дети, которые потеряли обоих родителей или единственного кормильца.

Автор: Яна Мальцева
Теги: ПФР  социальная пенсия  дети 



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