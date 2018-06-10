Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Банкам разрешили блокировать деньги россиян
Поводом для блокировки может стать любое подозрение
Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому российские банки получат право блокировать деньги россиян, если заподозрят их в проведении сомнительных операций. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Согласно ему, банк получит право заморозить перевод или оплату на срок до двух дней, если у кредитной организации возникнут сомнения, что операцию проводит именно владелец счета.
«Целью законопроекта является закрепление механизма по противодействию несанкционированным переводам денежных средств, не требующего существенных временных и финансовых трудовых затрат», — говорится в пояснительной записке к документу.
Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей. Документ должен помочь россиянам, данные карт которых оказались у злоумышленников. Банки смогут оперативно отреагировать на операции, если сочтут их подозрительными.
Новости тематики
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- ФК "Открытие", Бинбанк и Росгосстрахбанк объединяются
- Верховный суд: банки имеют право отказать в возврате денег вкладчикам
- Своим деньгам не хозяин
- Ставки по кредитам снизятся
- 60 банков могут лишиться лицензий до конца года
- Кредиты по биометрическим данным будут выдавать уже в следующем году
- Verum заставит ваши деньги работать
- Уличные табло с курсами валют запретят
- По карте "Мир" в Приморье можно будет записаться на прием к врачу
Новости раздела
- Банкам разрешили блокировать деньги россиян
- Стала известна дата начала очередной пенсионной реформы
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Рубль готовится к обвалу
- Рубль начал тонуть в американской нефти
- Владивосток включили в "Рублевую зону"
- Рубль – направо, нефть - налево
- Полицейские в России остались без страховки
- Из-за Кудрина рубль пошел на взлет
- Гражданам предложат вклад в жилье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- У обладательницы "ДВ гектара" из Приморья, пожаловавшейся Путину, отберут участок
- На острый вопрос из Владивостока на "Прямую линию" Путину уже отреагировали
- Врио губернатора Приморья: "Бывает, что глава не может работать, боится принимать решение..."
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Россияне должны молиться на повышение пенсионного возраста
- На овощном рынке Приморья грядет большой передел
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
- Рубль ушел в пике после прямой линии Владимира Путина
- Власти выбрали новый пенсионный возраст
- Путину задали острый вопрос из Владивостока