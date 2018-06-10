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Банкам разрешили блокировать деньги россиян

10 Июня 2018, 14:52 | В России

Поводом для блокировки может стать любое подозрение

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект, согласно которому российские банки получат право блокировать деньги россиян, если заподозрят их в проведении сомнительных операций. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Согласно ему, банк получит право заморозить перевод или оплату на срок до двух дней, если у кредитной организации возникнут сомнения, что операцию проводит именно владелец счета.

«Целью законопроекта является закрепление механизма по противодействию несанкционированным переводам денежных средств, не требующего существенных временных и финансовых трудовых затрат», — говорится в пояснительной записке к документу.

Помимо банковских карт финансовые организации смогут блокировать электронные кошельки, мобильные приложения и прочие виды электронных платежей. Документ должен помочь россиянам, данные карт которых оказались у злоумышленников. Банки смогут оперативно отреагировать на операции, если сочтут их подозрительными.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: финансы  банки  деньги 



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