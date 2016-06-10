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Нефть подбирается уже к $53 за баррель
Динамика нефтяных цен вновь станет доминирующим фактором для рынков, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Мало кто из трейдеров решится плыть против течения в условиях уверенного роста котировок Brent при поддержке очередного сокращения запасов энергоресурсов в США (по данным Минэнерго – на 3.2 млн барр. против прогноза снижения на 3.0 млн) и ослабления доллара. Цены на нефть подбираются к отметке $53 за барр. Тем не менее возникает ощущение, что ралли на рынке нефти затянулось, и в преддверии длинных выходных часть российских инвесторов может зафиксировать прибыль. В качестве напоминания о неустойчивости мировой экономики Всемирный банк ухудшил прогноз роста на 2016 г. до 2.64% против прогнозируемых в январе 2.9%.
Рост в США, снижение в Азии. Американские рынки акций завершили вчерашний день ростом (DJIA +0.37%, S&P 500 +0.33%, NASDAQ +0.26%). Hang Seng и Shanghai закрыты, Nikkei снижается на 1.03%; фьючерсы на S&P 500 (-0.03%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $52.72 за барр. – выше открытия.
Вчера, 8 июня: Brent выше $52, негатив из Китая. Российские рынки завершили вчерашний день ростом следуя за динамикой Brent. Тем не менее отсутствие уверенности в устойчивости роста нефтяных котировок в свете слабых макроданных из Китая и неопределенности, связанной с предстоящим референдумом в Великобритании о выходе из ЕС (23 июня), рисковые активы показали волатильность.
По итогам дня: Цены на нефть Brent (+2.08% до $51.54 за барр.), рубль укрепился к доллару до 63.62, РТС (+1.74%), ММВБ-50 (+0.01%).
Марк БРЭДФОРД, аналитик ФГ БКС, Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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