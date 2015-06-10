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В Госдуму внесут законопроект о запрете рекламы кредитов
Депутаты намерены запретить рекламу кредитов вне стен банковских офисов. Соответствующий законопроект внесет в Госдуму Сергей Миронов, руководитель думской фракции «Справедливая Россия», сообщает деловая газета «Золотой Рог» со ссылкой на «Известия».
Документ предполагает законодательный запрет рекламы кредитов и займов посредством наружной рекламы, SMS-рассылок и прочих носителей. За распространение рекламы вне банковских офисов предусматриваются штрафы для граждан на сумму до 5 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, – до 50 тыс. рублей; для юрлиц – до 1 млн рублей.
В пояснительной записке законопроекта указывается, что в кризис «широкая реклама потребительских кредитов посредством наружной рекламы, телевизионного и радиовещания, SMS-рассылок, листовок, объявлений и т.д. приобрела характер массовой социальной провокации». Авторы законопроекта считают, что решение граждан о получении кредита должно быть хорошо обдуманным, а не являться прямым следствием агрессивных рекламных кампаний.
В думском комитете по финансовому рынку заявили, что пока не готовы поддержать законопроект, пишет газета «Известия».
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