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Банки резко сократили выдачу ипотеки
Российские банки за январь - май 2015 года выдали всего 420,1 млрд рублей ипотечных кредитов. На 1 июня прошлого года данный показатель составлял 631,347 млрд рублей, сообщается в исследовании коллекторской компании «Секвойя Кредит Консолидейшн». Это рекордное падение за пять лет, пишет деловая газета "Золотой Рог".
При этом темпы роста просроченной задолженности увеличились в 5 раз по сравнению с прошлым годом, рост доли просроченных платежей составил 33,25 проц.
Аналитики «Секвойи» отмечают, что снижение объема выдачи ипотеки могло бы быть еще более сильным, если бы не госпрограмма субсидирования ставок. «Избежать более резкого падения рынка ипотечного кредитования удалось благодаря государственной программе по льготному ипотечному кредитованию, в соответствии с которой на субсидирование ипотечной ставки в 12% из федерального бюджета выделено 20 млрд рублей», - напоминают они.
Начиная с 2014 года каждая четвертая сделка на покупку недвижимости заключается по ипотечному кредитованию. Однако сегодня лишь 15% готовы оформить ипотечный кредит против 40% в прошлом году, говорится в исследовании. Основными причинами снижения интереса к данному продукту остаются большая сумма переплаты, высокие процентные ставки, неуверенность в будущем доходе.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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