Рублевым вкладам придали ускорение

Российские банки сегодня крайне заинтересованы в наращивании объемов привлекаемых у населения средств

В топовых российских банках выросла ставка по рублевым вкладам. В мае в десяти финансово-кредитных организациях, привлекающих наибольший объем депозитов, среднее значение ставки составило 8,74%. Это максимальный уровень с сентября прошлого года. При этом даже в период понижения процентных ставок, отмечают банкиры, интерес к вкладам был на достаточно высоком уровне.

«Несмотря на снижение депозитных ставок в первые месяцы 2014 года и негативные явления в экономике, интерес населения к вкладам сохраняется на высоком уровне, - рассказал региональный директор Дальневосточной дирекции Росбанка Сергей БЕЛАВИН. - Прирост пассивной базы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил более 30% по количеству открытых вкладов, однако общая сумма вкладов выросла только на 2%. Это объясняется следующими факторами: население не потеряло интерес к накоплению средств в условиях нестабильности, но предпочитает не рисковать, размещая суммы во вклады в пределах страхового лимита 700 тыс. рублей. Мы полагаем, что прирост депозитного портфеля в Росбанке в текущем году составит не менее 7-9% относительно показателей 2013 года».

Доверие своих сбережений банковским структурам даже в периоды экономической нестабильности в некотором смысле основывается на системе страхования вкладов. Сейчас гарантированно вкладчик может получить до 700 тыс. рублей страхового возмещения и уже давно идет обсуждение повышения этой планки до 1 млн рублей. Впрочем, повышение суммы страхового возмещения, пока откладывается: Минфин разместил на портале раскрытия информации поправки к законопроекту. В ведомстве пока предлагают оставить прежнюю страховку - 700 тыс. рублей, объясняя это тем, что сейчас у Агентства по страхованию вкладов идет период активных выплат компенсаций россиянам. Повышение страховой планки для вкладов физлиц сильно усложнит жизнь АСВ. При этом большую часть денег в фонд вносят сами российские банки. А у кредитных организаций в последнее время снижается прибыль. Поэтому повышение страховки сейчас невыгодно и банкам.

«Если раньше люди боялись проводить какие-либо операции через банк, то на сегодня ситуация коренным образом изменилась, - комментирует Наталья ЯКОВЛЕВА, начальник отдела розничных продаж Владивостокского филиала ЗАО «Солид Банк». - Теперь многие граждане предпочитают хранить свои средства в банке, так как в появилась возможность не только сохранить имеющуюся сумму, но и ощутимо увеличить ее. Рублевые вклады имеют наиболее высокий уровень процентной ставки, который на сегодняшний день колеблется от 8,5 до 12%, причем самый высокий процент устанавливается чаще всего в низкорейтинговых банковских учреждениях, которые не представляют стабильности для вкладчиков».

Интерес к сбережению средств стимулируют и самим банки: сезонные акции по повышению процентных ставок по депозитам, юбилейные предложения и т.д. Например, Росбанк запустили новый вклад «150 лет надежности» с повышенной доходностью в честь юбилея международной финансовой группы SocieteGenerale, частью которой является банк. В Промсвязьбанке в июне стартует сезонная акция по вкладам с повышенной процентной ставкой (до 11% годовых).

«Одна из причин притока депозитов в банки сегодня - это рост доверия и уверенности клиента в безопасности вложенных средств: существующая система страхования вкладов сводит к минимуму возможность потерять сбережения. Не секрет также, что для людей важна степень доверия государства к финансовой структуре. Наши клиенты понимают, что банк соответствует всем государственным нормативам, обладает достаточным капиталом и финансово устойчив. Показателен для них и тот факт, что Промсвязьбанк является агентом по выплатам возмещений вкладчикам банков, лишившихся лицензий и одним из первых признан системно значимым», - отметила Елена КОЛЯКИНА, заместитель регионального директора по развитию розничного бизнеса ОО «Владивостокский» Дальневосточного филиала ОАО «Промсвязьбанк».

Ряд экспертов считает, что рост ставки по рублевым вкладам связан с серьезной нехваткой ликвидности у банков, которые вынуждены наращивать привлечение средств у населения. При этом эксперты отмечают, что дефицит ликвидности в банковской системе наблюдается уже достаточно давно - более трех лет. Он будет проявляться в том, что банки большую часть свободной ликвидности привлекают у Центрального банка. Сейчас они привлекают таким образом триллионы рублей. Это как раз та ставка, которую устанавливает ЦБ, она является ключевой в системе, и от нее уже устанавливаются все остальные ставки, в том числе ставка по депозитам. Основной причиной роста ставок по депозитам является то, что ЦБ за последние несколько месяцев поднял свою ключевую ставку на 2% с пункта: с 5,5% до 7,5%. Поэтому банки сейчас получают кредиты Центрального банка по ставке от 7,5% до 8%, и это вызывает то, что банкам становится выгодно увеличивать ставки по депозитам и привлекать денежные ресурсы от населения.

В то же время курс рубля довольно активно влияет на перераспределение денежных средств между различными валютными вкладами, однако большинство россиян традиционно предпочитают открывать и держать депозиты в рублях.

«Это вполне обоснованное решение, так как деньги лучше всего хранить в той валюте, в которой они будут потрачены, - объясняет Сергей Белавин. - Росбанк предоставляет своим клиентам возможность открывать вклады в трех валютах: рублях, долларах и евро... По нашим оценкам, в ближайшее время резких колебаний курса уже не ожидается, а учитывая тот факт, что процентная ставка по валютным депозитам намного ниже, чем по рублевым, лучшее решение на данный момент - не рисковать и не поддаваться излишнему ажиотажу».

Анна РЫКОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.