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Гражданам упростят проведение ряда финансовых операций

10 Июня 2014, 17:23 | В России

Национальный совет финансового рынка (НСФР) подготовил законопроект, который предлагает риск-ориентированный подход при идентификации финансовыми организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и иным имуществом (помимо банков под него попадают страховщики, потребкооперативы и другие).

Нововведение расширит круг операций, при совершении которых может проводиться упрощенная идентификация - она предполагает сбор меньшего количества сведений о клиенте и даже подачу их электронным способом. В частности, предполагается упростить для граждан получение займов до 15 тыс. руб. Законопроект в ближайшее время планируется направить на согласование в Центральный банк и Росфинмониторинг.

Сейчас по закону (115-ФЗ, или так называемый «антиотмывочный» закон) организации, которые осуществляют операции с денежными средствами и иным имуществом, должны прежде, чем принять клиента на обслуживание, провести его идентификацию. Речь идет об установлении ряда сведений о нем: в отношении граждан - ФИО, дата рождения, реквизиты паспорта, адрес места жительства и др., в отношении компаний - наименование, место госрегистрации, адрес местонахождения и др.

Обязанность проводить идентификацию клиентов возложена на банки, страховые и лизинговые компании, микрофинансовые организации, потребительские кооперативы, ломбарды, букмекерские конторы и др.

В мае этого года вступили в силу поправки, предусматривающие возможность проведения упрощенной идентификации граждан. В этом случае устанавливается лишь ФИО клиента, а также серия и номер документа, удостоверяющего его личность.

Данные сведения гражданин может предоставить так же, как и сейчас, предъявив оригиналы документов (или их заверенные копии). Наряду с этими поправками предусмотрена возможность прохождения упрощенной идентификации в электронном виде, например через сайт организации. В этом случае потребуются ФИО, серия и номер документа, удостоверяющего личность, номер мобильного телефона, а также данные СНИЛС, ИНН или полиса ОМС.

Сейчас упрощенная идентификация граждан возможна лишь при предоставлении им электронного средства платежа - при выдаче банковской карты или регистрации электронного кошелька, а также при осуществлении денежных переводов без открытия счета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

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Теги: росфинмониторинг  законопроект  банки 



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