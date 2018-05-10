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Баррель сорвался с цепи
Российская валюта, похоже, готова бежать следом
Сегодня: Рост цен на нефть – $78 за барр. Российские инвесторы возвращаются после выходного и будут догонять зарубежные рынки, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Цены на нефть взлетели до уровня около $78 за барр. на фоне перебоев в поставках в Венесуэле и, что более важно, отказа США от ядерной сделки с Ираном, а также новых санкций против третьего по объемам производителя среди членов ОПЕК. Перспектива повышения нефтяных цен оказывает поддержку российским активам, однако санкции усиливают угрозу конфликта на Ближнем Востоке, что ограничивает привлекательность рисковых активов в целом. Тем не менее сегодня инвесторы, вероятно, сосредоточатся на росте котировок Brent.
США в плюсе, Азия – разнонаправленно. США (S&P 500 +0.97%, DJIA +0.75%, NASDAQ +1.00%). Азия (Hang Seng +0.29%, Shanghai -0.12%, Nikkei 0.00%). Фьючерсы на S&P 500 (+0.07%). Фьючерсы на Brent торгуются на уровне $77.76 за барр. – выше открытия.
Вторник: В фокусе Путин, фиксация прибыли. Объявление «национальных целей» президента Владимира Путина и выдвижение кандидатуры Дмитрия Медведева на пост премьер-министра не воодушевили рынки и в сочетании с неназначением Алексея Кудрина ни на один из ключевых постов в правительстве поставили под сомнение темп и глубину необходимых экономических реформ. Участники рынка также фиксировали прибыль в свете геополитических рисков и в преддверии празднования Дня Победы.
По итогам дня (среда): Цены на нефть Brent (+1.88% до $77.4 за барр.), рубль укрепился к доллару до 63.08.
Марк БРЭДФОРД, аналитик БКС «Глобал Маркетс», специально для
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