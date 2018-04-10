Падение курса рубля пока нечем остановить

Резкое снижение курса национальной валюты продолжится и в ближайшие дни

Рубль вновь обновил минимумы к евро и доллару, сообщает деловая газета «Золотой Рог». Курс единой европейской валюты на Московской бирже впервые с 4 августа 2016 года поднялся выше отметки в 74 рубля, что на 2 рубля 70 копеек выше уровня закрытия торгов пятницы. Курс доллара на Московской бирже поднялся выше 60 рублей, укрепившись относительно российской национальной валюты более, чем на 2 рубля. В последний раз американец занимал столь крепкие позиции в середине ноября 2017 года.

Экс-председатель совета директоров банка "Траст" Илья Юров считает, данная ситуация связана с введением новых санкций в отношении целого ряда российских персоналий и компаний. "Это прибавило неопределенности с точки зрения того, как будут дальше события развиваться. И с учетом того, что все думают, что развитие будет идти по негативному сценарию для России, соответственно, это и повлияло на котировки рубля", - заключает банкир.

Вторит Илье Юрову и экономист Михаил Делягин. В интервью телеканалу "Царьград" он заявил, что санкции, введённые США в отношении российских финансовых элит и их компаний, провоцируют большие риски в экономике.

"Это результаты санкций, безусловно, потому что санкции вещь серьезная, они практически с начала июня запрещают соответствующим компаниям работать с Соединенными Штатами Америки. Это, во-первых, болезненный удар по этим компаниям. Во-вторых, это угроза всем остальным. Потому что санкции были проведены абсолютно произвольно, и США не скрывают, что вводят их абсолютно произвольно. В условиях, когда российское руководство на санкции никак не отвечает, то есть провоцирует тем самым дальнейшее усиление санкций, это провоцирует очень большие риски в экономике", - уверяет экономист.

Ослабление рубля и российского рынка в целом происходит на фоне введения санкций со стороны властей США в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. Это в свою очередь повлекло за собой падение российских биржевых индексов и котировок ценных бумаг. Профучастники рынка говорят, на падение российской национальной валюты сработало в первую очередь введение санкций против алюминиевой компании Rusal. У неё большой объем экспортной выручки, основная часть которой поступает от международных трейдеров и номинирована, прежде всего, в долларах США.

"Это усиление санкций в отношении российских компаний и физических лиц. К примеру, санкции, которые были введены в отношении Дерипаски. Акции его компании упали за 2 дня более, чем на 50% и, конечно, это создало такой эффект сильных продаж на российском фондовом рынке", - говорит аналитик ИК "Церих кэпитал менеджмент" Виктор Марков. - Большинство российских компаний – это сырьевые компании, которые экспортируют свою продукцию. И введение санкции, конечно, отразилось на компаниях и, в частности, на компании Дерипаски, которая, к слову, объявила о том, что возможен дефолт по обязательствам, что крайне негативно влияет на инвесторов".

О влиянии санкций против Rusal на российский фондовый рынок говорят и другие профучастники рынка. Основатель Whitestone Capital Александр Просвиряков объяснил этот факт тем, что ежегодно компания Олега Дерипаски продаёт на экспорт свою продукцию на сумму в 8 млрд долларов.

"8 млрд долларов теперь не будет поступать в Россию. То есть эти деньги приходили, мы их продавали в рубли, тем самым поддерживая курс рубля. То есть шла продажа доллара, покупка рублей. Сейчас, скорее всего, эти деньги в Россию приходить не будут, потому что "Русал" не сможет продавать на экспорт свою продукцию. Поэтому мы лишились дополнительных покупок рубля на 8 млрд долларов в год. Это примерно где-то, если посмотреть в общем, должно отодвинуть рубль на 1-2 рубля к доллару. Если он был 58,5-59 до начала всей этой суеты, то должен быть где-то 60-61 рубль за долллар. Что, в принципе, мы сейчас и видим, курс ровно 60", - утверждает Александр Просвиряков.

Кроме того, эксперты уверены, новый виток в российско-американских отношениях заставляет бежать из нашей страны иностранных спекулянтов, которых на протяжении многих лет "прикармливала" глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Многие просто испугались, что зайдя со своими инвестициями на российских рынок, "вытащить" их будет уже не так-то просто.

"Самый главный фактор, который сказывается на том положении, в котором оказался рубль, - это отток капитала, - рассказал "Царьграду" ведущий аналитик ГК TeleTrade Александр Егоров. - Дело в том, что российские активы были привлекательными и до последнего времени, несмотря на различные события во внешней среде. Иностранные инвесторы удерживали позиции, но, по всей видимости, все-таки политические риски перевесили жадность, перевесили ту доходность, которую получают они в России. И мы наблюдаем отток как из фондового рынка, так произойдет и с облигациями федерального займа. Это оказывает влияние на позиции российского рубля, и мы видим такой кумулятивный эффект, как военнные говорят, когда в одну точку попал весь заряд, и все это вылилось в те события, которые мы наблюдаем сегодня".

Что поддерживает курс российской валюты, так это цена на нефть. Эталонная марка Brent, к которой привязана отечественная Urals, сейчас торгуется в зелёной зоне. Цена на момент публикации составляла 68,54 USD за баррель.

"Представим себе, что если бы сейчас на рынке нефть не находилась на нынешнем высоком уровне, а наоборот, снижалась бы, а таких ситуаций за последние 10 лет было несколько, вполне возможно, мы еще раз увидим такую ситуацию в ближайшие год-два, и в эти условииях американцы нанесут удар в виде новых санкций, касающихся нашего крупного бизнеса, финансового сектора, в этом случае будет значительное снижение рубля, и это усилит негативный эффект на рынке", - считает руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

По мнению аналитиков, сегодняшнее ослабление рубля не избыточно. По прогнозам специалистов, падение национальной валюты продолжится и в ближайшие дни.