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С 1 мая 2018 года жизнь россиян резко изменится
Кабинет министров принял решение выделить 20 миллиардов рублей из резервного фонда на увеличение зарплат бюджетников в стране. Средства будут направлены в регионы. Распределение дотаций между регионами утверждено. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Данным распоряжением Минфину из резервного фонда Правительства России выделяются ассигнования в размере 20 млрд рублей для предоставления дотаций бюджетам субъектов Федерации на компенсацию дополнительных расходов консолидированных бюджетов субъектов Федерации на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы.
Средства будут выделены в ближайшее время. К 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты труда в стране должен быть увеличен до 11 163 рублей.
Средства выделены в рамках программы «Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами».
Проект документа был одобрен на заседании трёхсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.
Ранее Дмитрий Медведев подписал документ, регламентирующий выделение средств на помощь в покупке лекарств для инвалидов и организацию непрерывного обучения для медиков. Согласно программе средства направят в регионы.
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