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Набиуллина заявила о намерении ЦБ снизить ключевую ставку
Как рассказала глава Центробанка России Эльвира Набиуллина в эфире программы «Вести в субботу», Банк России намерен снижать ключевую ставку, однако будет учитывать фактор инфляции, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
«Мы, конечно понимаем, что сейчас доступность кредита низкая, ставки процентные достаточно высокие для наших предприятий. И мы намерены снижать ключевую ставку, но не в ущерб инфляции. Мы не должны допустить ту ситуацию, когда мы ставки будем снижать, а инфляция будет расти», — цитирует ее агентство «Интерфакс».
Глава ЦБ назвала иллюзией предположение, что быстрым снижением ключевых ставок можно подстегнуть экономический рост. По ее словам, в этом случае можно добиться лишь краткосрочного эффекта. Для экономического роста необходимо проводить структурные реформы и улучшать инвестиционный климат.
«Экономика должна трансформироваться в сторону диверсификации. Нужно время для того, чтобы наращивать инвестиции, наращивать производство. Мы ожидаем, что экономика будет показывать положительные темпы, начнет входить в положительную зону. А в 2017 году пойдет к устойчивому положительному», — объяснила она.
24 марта Набиуллина рассказала, что ключевая ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. Также важны, по ее словам, длинные ставки на денежном рынке, которые служат ориентиром для длинных кредитов. «За то время, что мы оставляли ставку неизменной — 11%, у нас длинные ставки сокращались. Они сократились с 11 до 9–9,5%», — отметила Набиуллина
Ранее на съезде РСПП по поводу ключевой ставки высказались также главы Минэкономразвития и Минфина. Руководитель МЭР Алексей Улюкаев высказал мнение, что замедление инфляции дает основания для снижения ключевой ставки ЦБ, причем инфляция, по его словам, будет ниже 8%. Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что жесткий контроль за бюджетным дефицитом даст возможность ЦБ снижать ставку в будущем.
Фото RBC.Ru.
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